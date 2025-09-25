A Semjén által emlegetett tíz év nem tíz év, a rágalmazók megtorlása börtön lesz – mit tudtunk meg a kormányinfón a Szőlő utca-ügyről?

Gulyás Gergely egyértelműen kiállt Semjén Zsolt mellett a csütörtöki kormányinfón, többször is felindultan, megrendülten vagy épp személyeskedve válaszolt az ez ügyben kapott kérdésekre. Világossá tette, hogy sértőnek és a vádak részének tart minden olyan felvetést, hogy hisznek-e Semjénnek, vagy lesz-e vizsgálóbizottság az ügyben. Utóbbit egyébként a jogszabályok sem teszik lehetővé, mert büntetőeljárás zajlik az ügyben.

Gulyás bizonyos kérdésekre azt a választ adta, hogy az ügyben elkészített minisztériumi jelentésben minden benne van, ami információ a kormány rendelkezésére áll, eszerint minden politikus minden gyanú felett áll. Többször is hangsúlyozta, hogy a büntetőeljárás szerint nincsenek kiskorú sértettek az eljárásban, azaz, mint mondta, nemhogy Semjén nem követte el, amivel vádolják, hanem nem is történt olyan bűncselekmény, amelyben kiskorú a sértett. Azt is többször megismételte, hogy szervezett hadjárat indult a kormány ellen.

Gulyás azt mondta, nem tudja, melyik az az ellenzéki család, amely a jelentésben mint a rágalomhadjárat elindítója szerepel. Ugyanakkor keményen nekiment Dobrev Klárának, akiről azt mondta, családi hagyományokat követ, hiszen a nagyapja tömeggyilkosságokat követett el, Dobrev pedig szellemileg ugyanezt követi.

Volt emellett több olyan altéma is a Semjén-vádak, illetve a Szőlő utcai ügy kapcsán, amelyben érdemi, tartalmi válaszokat is adott a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Megtorlás

Sokan kérdezték Gulyást arról, mit jelentenek Kocsis „soha nem látott megtorlást" sürgető szavai. A miniszter azt mondta, a jogszabályok világosak a rágalmazás és a becsületsértés büntetéseiről. Szerinte annál súlyosabb rágalmazás és becsületsértés nincs, mint amikor valakit pedofíliával hoznak hírbe, ezért itt a büntetési tételek felső határát kell kapnia a hazugságokat terjesztőnek. Pusztán erről szóltak szerinte Kocsis szavai.

Ez egyébként börtönt jelentene annak, akit elítélnek egy ilyen eljárásban, Gulyás ezt világossá is tette, úgy fogalmazott, hogy aki gyerekek ellen bűncselekményt követ el, azt évtizedekre börtönbe kell csukni, de aki mást ezzel alaptalanul megvádol, azt évekre. „Teljesen mindegy, hogy sajtómunkatárs, balliberális aktivista vagy külföldi ügynök". Gulyás azt mondta, a vádat az ügyészség képviselheti, így ezeket az eljárásokat gyorsan le kell folytatni, és a legszigorúbb büntetést kiszabni az alaptalanul rágalmazókkal szemben.

Tíz év

Az újságírók megpróbálták kibogozni azt is, hogy a Szőlő utca ügyében pontosan mióta folyik nyomozás. Ez onnan indult, hogy miután Semjén Zsolt a parlamentben azt mondta, 10 éve folyik nyomozás az ügyben, a 444 megkérdezte, hogy akkor hogyan maradhatott utána még pozícióban az igazgató és hogyan tüntethették ki.

Gulyás erre azt mondta, a konkrét, Szőlő utcai ügyet nem vizsgálja tíz éve a rendőrség, ebben félreértés van. Hogy akkor miért állította ezt Semjén, azt Gulyás elintézte azzal, hogy "megnézném Semjén Zsolt eredeti nyilatkozatát", majd megismételte, hogy a Szőlő utcában nincs 10 éve eljárás, ez tény.

Aztán a miniszter visszakérte a szót, és azt mondta, hogy az eljárás azért indult, mert a kormány a gyermekvédelemben minden dolgozóval szemben átvilágítást rendelt el, és ennek során fogalmazódott meg gyanú az igazgatóval szemben. Juhász egyébként az átvilágításon, amely során az állítólagos gyanúk felmerültek, átment.

Később a hvg újságírója is megpróbálta tisztázni a „tíz év" állítást, végül Gulyás arra jutott, hogy nincs olyan nyomozás ezekben az ügyekben, még a Kuslits-interjú állításai ügyében sem, ami 10 éve tart, és Semjén lehet, hogy az újságokban olvasta ezt a bizonyos 10 évet.

Jogászkodás

Arról is volt szó, miként lehetséges, hogy Tuzson Bence igazságügyi minisztert a jelentés elkészítésére felhatalmazó rendelet később lépett hatályba, mint ahogy Tuzson posztolt az elkészült jelentésről.

Gulyás azt mondta, a rendelet pusztán arról szólt, hogy a kormányt felhatalmazta, hogy adatokat nyilvánosságra hozzon, enélkül ugyanis nem tehették volna meg. A rendelet hatályba lépett, a kormány pedig ezután tette ki a netre a jelentést, mondta Gulyás, aki azt is mondta, hogy egy büntetőeljárás adatait egy miniszter megismerheti, ehhez nem kellett külön felhatalmazás. Arról nem esett szó, hogy például Kocsis Máté hogyan tudhatott a jelentés tartalmáról a nyilvánosságra hozatal előtt.