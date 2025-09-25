Beragasztotta egy gyerek száját, egy másiknak pedig levágta a haját fegyelmezésképp egy szegedi napközis tanítónő

Bilincsben vittek el egy szegedi napközis tanítónőt pénteken, mert az iskolában beragasztotta egy gyerek száját, hogy megfegyelmezze, mivel túl sokat beszélt. Egy másik gyerek hajába is belevágott és többeket fenyegetett, számolt be az RTL Híradó.

Egy szülő nyilatkozott a híradónak, aki azt állította, hogy a beragasztott szájú gyereknek a kezét is hátrakötötte, egy kislánynak pedig akarata ellenére vágta le a frufruját. Két másik gyereket pedig azzal fenyegetett meg, hogy egy sniccerrel levágja a nyelvüket és az ujjukat.

A tanítónő nyugdíj előtt áll, és bár kollégái állítólag kedvelik, a gyerekekkel az utóbbi időben gyakran volt türelmetlen, kiabált.

A rendőrség közfeladatot ellátó személy által elkövetett bántalmazás miatt indított eljárást a tanítónő ellen. A rendőrségen minden beismert és azt mondta, nagyon megbánta, amit tett. A tankerület a jogviszonyát rendkívüli felmentéssel megszüntette.