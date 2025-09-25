Borús napok jönnek

Csütörtökön erősen felhős, borult és szeles idő várható, több helyen számíthatunk időszakos esőre, záporra, írja a met.hu. A legmagasabb nappali hőmérséklet északon 14 és 19, míg délen 20 és 25 fok között valószínű. Késő estére 11 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Pénteken marad az erős felhőzet, ahogy az esős-záporos idő is és a szél sem maradhat el. Délután 15, 23 fokra van kilátás, délkeleten a magasabb értékekkel.

Szombaton valamelyest szakadozik a felhőzet, pár óra napsütés is várható, de ettől függetlenül néhol kisebb eső még előfordulhat. Hajnalban 10-15 fok, délután 16-21 fok körül alakul az idő.

Vasárnap többnyire napos lesz az idő, csapadék nem valószínű, és a szél sem lesz erős. A hőmérséklet hajnalban 7 és 12 fok között alakul, míg a csúcsérték 12 és 22 fok körül alakul.