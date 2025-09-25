Kocsis Máté patkánynak nevezte azokat, akik felépítették a Semjén elleni vádaskodást

„Ez az ügy alkalmas arra, hogy akár zavargások, akár államrend elleni bűncselekmények is megtörténjenek, hiszen az emberek egy ilyen vérlázító és bicskanyitogató ügy kapcsán a legkönnyebben mennek ki az utcára. Úgy, hogy nem tudják, hogy az egész egy álhír” – mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Patriótának.

Majd később a várható következményekről szólva azt mondta: „Charlie Kirköt egy golyóval ölték meg, Semjén Zsoltot egy vérváddal akarták megölni. Az, hogy ő emberileg felzaklatott állapotban van, egy olyan váddal kell szembesülnie meglett korában, ráadásul védhetetlennek tűnően, aljas módon felépítve, amit ő azért visel nehezen, mert valószínűleg minden ép érzésű és normális elméjű ember nehezen viselne.

Csak azok a patkányok, akik ezt építik, nem gondolnak bele, hogy ez akár velük is megtörténhet vagy akár megtörténhetett volna. És akik ennek tapsolnak, azok sem gondolnak bele, hogy mi van, ha ez egyszer velük is meg fog történni.”

Kocsis elvárja a kormánytól, hogy minden jogi eszközt és rendelkezésére álló információt vessen be. A titkosszolgálatoktól azt várja el, hogy „a rendelkezésükre álló eszközök maradéktalan felhasználásával térképezzék fel ezt a hálózatot”, és érjenek utol minden olyan oldalt, ami közreműködött a Semjénről szóló pletykák terjesztésében, valamint listázzák azokat az embereket, akik ebben részt vettek. A frakcióvezető szerdán azt ígérte, hogy „a magyar politikában eddig soha nem látott megtorlásnak kell következnie.”