Kormányinfó a Szőlő utcai botrány árnyékában

Június 4-én megkérdeztük, lesz-e politikai következménye, hogy a Szőlő utcai javítóintézet élére olyan vezetőt neveztek ki, akivel szemben felmerültek jogi aggályok. Gulyás akkor azt mondta: ki kell vizsgálni az ügyet.
Hol tart ez most, kérdeztük, amire Gulyás azt mondta: folyik a büntetőeljárás, ebben eddig azt tudjuk, hogy ez egy fiatalkorúak börtöne. Itt van egy főigazgató, aki a vád szerint két nagykorú nőnek úgy biztosított állást, hogy azok nem az intézetben dolgoztak, hanem prostituáltak voltak.
Most másfél nap alatt készült egy jelentés, mit üzen az állampolgároknak, amikor egy politikus ügyének tisztázásáról volt szó, mint amikor azt kellene tisztázni, hogy mi is történt a javítóintézetben – vetettük fel.
Az, ami történt, a kormány cselekvőképességével és a közvizalommal függ össze. Ha ilyen súlyos vádak elhangoznak, azonnal lépni kell, tisztázni, hogy ezek alaptalan vádak, mondta Gulyás, majd visszatért a külföldi szolgálatok és a balliberális média felelősségéhez.