Élő

Kormányinfó a Szőlő utcai botrány árnyékában

És most jöjjön a lényeg

Volt-e már szó a kormányülésen a KRESZ-módosításról?

Társadalmi egyeztetés kezdődik. Az alkohollal kapcsolatos zéró tolerancia megmarad, az elektromos rollereket szabályozni kell. A sebességhatár módosításáról várják a véleményeket, de a BM szerint a balesetek leggyakoribb oka a sebességtúllépés.

Vitályos Eszter azzal egészítette ki, hogy jövő tavasszal lehet jogszabály-tervezet, és jövő ősszel léphet hatályba az új szabályozás.

Mire feleszméltünk, már a Hír tévé kérdez

Addig olvassunk Faludyt:

Te vagy korunk hőse,
Boldizsár,
nincsen nálad fürgébb
lócsiszár,
mindig eladtál mindent
és mindenkit,
a tehetségedet is,
bár nem volt mit.

Jönnek a közmédia kérdései

Most biztosan megizzasztják Gulyás Gergelyt.

Háborúpárti lett-e Donald Trump?

Donald Trump mást mond most, mint amit Kötcsén Orbán Viktor állított a háború állásáról. Trump szerint Ukrajna visszaszerezheti a területeit, Orbán azt mondta, hogy Oroszország megnyerte a háborút. Akkor ezek szerint az amerikai elnök háborúpárti lett? – kérdezte a HVG munkatársa. Gulyás válasza szerint:

„Nem sikerült megérteni a kormánypárti kommunikációt. A mi álláspontunk, hogy minél előbb legyen béke. Trump is ezt akarja, többet is tett ennek érdekében, mint bárki más. Most más nyilatkozatokat tesz, mint korábban, de hogy miért, annak megfejtése nem a magyar kormány feladata.”

Gulyás arról is beszél, hogy mostanra kiderült, hogy az orosz hadsereg gyengébb, mint 2022-ben gondolták.

Hogyan kell elképzelni a kormány megbénítására szőtt összeesküvést?

Amiről a Tuzson-jelentés ír. Gulyás szerint ezek a vádak olyan súlyosak, hogy a lehető legnagyobb átláthatóság kell ezeknek a cáfolatához. De ha a világon bárhol lenne egy olyan kormány, ahol ez előfordulna, az a kormány cselekvőképtelenné válna. Az is kiderül, hogy Gulyás nem tartja teljesen butának a „baloldali újságírókat”.

Káncz Csabáról Gulyás Gergely kimondta, hogy a brit titkosszolgálat pénzéből élt évekig.

Ha 2016-ban kiderült róla a brit titkosszolgálati szál, hogyan lehetett még 2017-ben is zárt ülések résztvevője szakértőként?

Az első olyan felvetés, amivel Gulyás egyetért: meg kell vizsgálni, hogyan mehetett át Káncz Csaba egy C típusú nemzetbiztonsági átvilágításon.

Képviselőt odébb lehet lökni, újságírót nem

Végül megkérdeztük, hogy mi a különbség aközött, hogy ha Ruszin-Szendi Romulusz odébb taszítja a Mandiner munkatársát, és aközött, hogy a fideszes Szűcs Lajos odébb taszítja Hadházy Ákos parlamenti képviselőt. Gulyás megfejtése: a mandineres munkatárs újságíró, akinek dolga, hogy kérdezze, míg Hadházy Ákos nem újságíró, hanem képviselő, aki elállta valaki útját.

Azt nem mondta ki, de ezek szerint a parlamenti képviselőnek nem dolga kérdezni.

Mit gondol Gulyás Gergely a vásárhelyi kapitány öngyilkosságáról?

A Promenád24 közel áll Lázár Jánoshoz, abban jelent meg egy lejárató cikk, amely után öngyilkos lett a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány. Lázár ezzel kapcsolatos felelősségéről kérdeztük Gulyás Gergelyt.

– Van egy sajtóorgánum, ami egyesek szerint közel áll Lázár Jánoshoz. Kétségkívül a jobb oldali lap, de az leír egy félmondatot vagy egy mondatot valaki magánéletéről...

– Egy teljes cikkről beszélünk...

– Amiben van egy fél mondatot valaki magánéletéről– válaszolta Gulyás, aki azt mondta a kollégánknak, hogy ha egy szerkesztőséget el kell ítélni magánéletről szóló cikk miatt, „azt az önök szerkesztőségével kell kezdeni”.

Azt is megkérdeztük, hogy a kormány a rendőrséggel vagy Lázár Jánossal ért-e egyet, miután a rendőrség visszautasította a Lázár-közeli Promenád24 állításait. Gulyás erre annyit kérdezett, hogy miért nem Márki-Zay Pétert kérdezzük. Szerinte az újságot felelőssé tenni, az is kemény, de Lázár Jánost felelőssé tenni, az pláne. Azt senki nem gondolja, hogy ő ír cikkeket ír, mondta. Azt is állította, hogy emiatt nem volt vita Pintér Sándor és Lázár János között.

Miért beszélt Semjén Zsolt 10 éve tartó vizsgálatról?

Semjén Zsolt azt mondta, hogy a Szőlő utcai ügyet tíz éve vizsgálja a rendőrség, akkor miért hosszabbították meg a vezető kinevezését? – kérdeztük.

– A konkrét ügyet nem vizsgálja a rendőrség 10 éve.

– Akkor miért mondta ezt Semjén Zsolt?

Gulyás ezt nem tudja.

Hol tart a Szőlő utcai ügy politikai következményeinek kivizsgálása?

Június 4-én megkérdeztük, lesz-e politikai következménye, hogy a Szőlő utcai javítóintézet élére olyan vezetőt neveztek ki, akivel szemben felmerültek jogi aggályok. Gulyás akkor azt mondta: ki kell vizsgálni az ügyet.

Hol tart ez most, kérdeztük, amire Gulyás azt mondta: folyik a büntetőeljárás, ebben eddig azt tudjuk, hogy ez egy fiatalkorúak börtöne. Itt van egy főigazgató, aki a vád szerint két nagykorú nőnek úgy biztosított állást, hogy azok nem az intézetben dolgoztak, hanem prostituáltak voltak.

Most másfél nap alatt készült egy jelentés, mit üzen az állampolgároknak, amikor egy politikus ügyének tisztázásáról volt szó, mint amikor azt kellene tisztázni, hogy mi is történt a javítóintézetben – vetettük fel.

Az, ami történt, a kormány cselekvőképességével és a közvizalommal függ össze. Ha ilyen súlyos vádak elhangoznak, azonnal lépni kell, tisztázni, hogy ezek alaptalan vádak, mondta Gulyás, majd visszatért a külföldi szolgálatok és a balliberális média felelősségéhez.

A kormánymédia ellenzékiek elleni lejáratókampányáról kérdezünk

Első kérdésünk Orbán Viktor mai Fb-bejegyzéséhez kapcsolódik, miszerint közszereplőket lejáratni alaptalanul, az komcsi tempó. Azt is annak tartja, amikor a kormánymédia pereket vesztett ilyenek miatt? Jámbor Andrást említettük, akiről számtalanszor állították, hogy pedofil ügyekben bűnrészes volt, az Origo pert is vesztett emiatt.

Gulyás szerint ha bármi hasonló gyakorlat történik, az büntetendő. A rágalmazás, bárki követi el, bűncselekmény, a pedofília pedig szerinte ennek minősített esete. Bár a konkrét ügyet nem ismeri, csak elvi álláspontja van. Aki ilyennek vádaskodik, azt börtönbe kell küldeni, „ha ilyen vád konkrétan megfogalmazódik”. Gulyás szerint rágalmazás és becsületsértés esetéről is lehet kiszabni szabadságvesztést.

Videónk az Orbán-rendszerben folyó lejáratókampányokról:

Forrás
Gulyás Gergely üzenete Trumpnak: A realitásokat érdemes tiszteletben tartani

Donald Trump kedden az ENSZ-közgyűlésben arról beszélt, hogy Ukrajna visszaszerezheti valamennyi területét az oroszoktól, illetve arról is, hogy a NATO légterét megsértő gépeket le kell lőni. Ezekről a kijelentéseiről kérdezik Gulyást.

A miniszter szerint „ha egy ellenséges, katonai repülő általi légtérsértés egy ország biztonságát sérti, azt természetesen le kell lőni, ezzel teljesen egyetértek”.

A háború kimenetelével, az esetleges ukrán győzelemmel kapcsolatban azt mondta: „Az amerikai elnök korábban is ismertetett egy álláspontot, személyes véleményem szerint az megalapozottabb.”

Nemcsak fegyveres harc zajlik, hanem egy diplomáciai küzdelem is ebben a háborúban, hozzátéve:

„A realitásokat érdemes tiszteletben tartani.”

Gulyás Gergely: Egy miniszter már a büntetőeljárás alatt megismerheti annak iratait

A Tuzson-jelentéssel kapcsolatos, ebben a cikkünkben ismertetett esetleges anomáliákról kérdezték Gulyás Gergelyt.

A büntetőeljárás során keletkezett információkat elvileg nem lehet nyilvánosságra hozni. De a rágalomhadjárat miatt már most nyilvánosságra kellett hozni az adatokat, tanúvallomásokat. A szabályozás egy órakor lépett hatályba, a jelentés ezért egy óra után lett hatályos.

De a rendelet ez adott felhatalmazást a miniszternek, hogy megismerhesse az eljárás iratait – hangzott a közbevetés.

„Egy miniszter ezt megismerheti enélkül is, az igazságügyi miniszter meg végképp.”

Orbán főtanácsadójából a mindenkori ellenzékbe

Mondja Gulyás Gergely a Magyar Nemzeti Bank volt elnökéről, Antall József volt ipari miniszteréről, aki Orbán Viktor első kormányának idején a Miniszterelnöki Hivatal gazdasági főtanácsadója volt. Bod Péter Ákosról van szó, akit mindezek mellett Orbán Viktor miniszterelnök-jelöltként nevezett meg 2006-ban, az első választási forduló után.

A dekadencia nyugat-európai állásáról

Gulyás Gergely azt mondta, hogy Németországban évente megváltoztathatjuk, hogy férfiak akarunk-e lenni vagy nők. A női kvótákról volt szó egyébként.

„Az elnök úr megértette ezeket a szempontokat”

Szerdán késő este tárgyalt Orbán Viktor Donald Trumppal, erről reggel tájékoztatta Gulyás Gergelyt. Gulyás szerint a miniszterelnök minden, az ország érdekében álló szempontról tájékoztatta az amerikai elnököt, így arról is, hogy miért racionális döntés az orosz energiahordozók beszerzése.

– És Trump azt mondta, hogy oké? – kérdezte erre az Economx újságírója, mire Gulyás azt válaszolta:

– Az elnök úr megértette ezeket a szempontokat.

