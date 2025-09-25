SPAR Budapest Maraton® Fesztivál: fuss velünk a jubileumi, 40. születésnapon!

Vegyél részt minden idők legnagyobb futóünnepén!

2025. október 11–12-én minden eddiginél több futó állhat rajthoz a 40. SPAR Budapest Maraton® Fesztiválon. Az ország legnagyobb szabadidősport eseményén több mint 35 000 futó rajtolhat el hazánk több ezer településéről a száznál is több országból érkező futóturistával együtt. Európa egyik legszebb, világörökségi helyszíneket érintő útvonalán futhatnak végig a résztvevők, akik 18 táv közül választhatnak.

Hozd a családot szombaton!

A szombati nap hagyományosan a családoké: 500 métertől 10 kilométerig minden korosztály találhat magának megfelelő távot, de ott lesz a 4x2 km-es váltó és a 2,3 km-es SPAR Maratonka is. A túrázni vágyókat a 4 különböző hosszúságú Városi túra várja, míg a diákcsapatok a 3x1,5 km-es Suli váltón mutathatják meg állóképességüket.

Fotó: Gergely Zakany photography

Vágj neki a klasszikus maratonnak vasárnap!

A vasárnapi program a klasszikus 42,2 kilométeres maratoni táv köré szerveződik, amelyet egyéniben, párosban vagy 4 fős stafétában lehet teljesíteni. A 30 km-es, félmaratoni és egyharmad maratoni távok résztvevői pedig a maratoni mezőnnyel együtt futhatnak célba.

Töltsd fel az energiakészleteidet a SPAR konténerüzletben!

A SPAR Magyarország idén is névadó főszponzorként áll a rendezvény mellé, és ezúttal különleges meglepetéssel készül: a rajt - cél szakaszon a vállalat konténerüzlete várja a futókat és szurkolókat. A kínálatban frissítő italok, szendvicsek, energiaszeletek mellett az egészségtudatos életmódot támogató termékek, valamint a Régiók Kincsei program helyi különlegességei is megtalálhatók lesznek.

Fuss jótékony céllal a SPAR kollégáival együtt!

A SPAR hosszú évek óta biztosít ingyenes nevezési lehetőséget saját munkatársai számára bármelyik távra, ezzel is motiválva őket a rendszeres sportolásra. A vállalat idén is összeköti a sportot a társadalmi felelősségvállalással: minden futófesztiválon induló SPAR-kolléga után 2000 forint támogatást nyújt a Budapest Bike Maffia Egyesületnek, amely a rászorulók mindennapjait segíti.

Ne maradj le – nevezz most!

A jubileumi 40. SPAR Budapest Maraton® Fesztivál távjaira október 7-én éjfélig lehet előzetesen nevezni a szabad helyek erejéig.

További részletek: www.sparbudapestmaraton.hu