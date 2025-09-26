Középkorú férfi zaklatott egy iskolás testvérpárt Budapesten, de a lányok túljártak az eszén

Két iskoláskorú lánytestvér szeptember 18-án reggel autóbusszal iskolába tartott. A buszon az idősebb lánnyal szemben egy férfi foglalt helyet, aki inzultálni kezdte őt – számol be a BRFK Facebook-oldala. Az idősebb nővér ekkor bátor dolgot tett: mobiltelefonjával felvételt készített zaklatójáról.

„Majd jelezték leszállási szándékukat és már gyalogosan folytatták tovább útjukat. A férfi ezt látva, szintén leszállt és követni kezdte őket. A két lány útközben bement egy iskolába és a portástól kért segítséget. A portás az iskola elé sietett, ezt érzékelve azonban az elkövető elszaladt.”

A telefonos felvétel segítségével a XIV. kerületi rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőt, elfogatóparancsot adtak ki ellene, ami alapján őt a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói másnap este Józsefvárosban elfogták. A 47 éves K. Pétert a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságon tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szeméremsértés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

(A borítókép illusztráció)