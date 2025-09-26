Megverték a szombathelyi színház színészét, miközben egy rablást akart megakadályozni

Egy szombathelyi üzletben két férfi próbált pár terméket ellopni: egyikük egy kis üveges whiskyt, másikuk pedig egy dezodort próbált meg elemelni. Amikor lebuktak, és a bolt két alkalmazottját próbálták meg ellökni, a védelmükre kelt a szombathelyi Weöres Sándor Színház színésze Horváth Ákos. A színészt az egyik tolvaj többször arcul ütötte, majd már a bolt előtt a földre került, itt pedig tovább ütötték, és rugdosták az elkövetők. A tolvajokat végül elfogta a rendőrség az ugytudjuk.hu cikke szerint.

„Ákost a mentők kórházba szállították, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseit ellátták. Szeretnénk mindenkit megnyugtatni: Ákost a kórházból kiengedték. Bár sérülései – különösen az arcán – megrázóak, a történteket erővel és méltósággal viseli”, írja a történtekkel kapcsolatban a színház a Facebook-oldalán.