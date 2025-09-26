Nagy siker a munkáshitel, de a babavárósok 22 százaléka lenne bajban, ha nem kaptak volna haladékot

Június végén 2342 milliárd forintot tett ki a babaváró hitelek állománya, ami 0,6 százalékos emelkedést jelent a március végi 2329 milliárd forinthoz képest, írja a Bank360 a Magyar Nemzeti Bank első féléves háztartások hitelállományáról szóló statisztikájára hivatkozva.

A portál megjegyzi, a legelső babaváró hitelszerződések körülbelül ötöde már bajba került volna, amennyiben tavaly nyáron nem kaptak volna két év haladékot a gyerekvállalás teljesítésére. Az MNB május végén megjelent Pénzügyi stabilitási jelentése szerint ugyanis körülbelül 32 ezerre tehető azon adósok száma, akiknél a vállalás ellenére még nem született gyerek. Amennyiben ezt a számot elfogadjuk, úgy a bajban lévő babaváró hitelszerződések aránya 22 százalék körüli lehet.

Ezzel párhuzamosan egyre jobban felpörög a munkáshitel, melynek állománya az első negyedév végi 58 milliárd forintról 108 milliárdra forintra emelkedett, ez 80,1 százalékos növekedés. Sok idő még ugyan nem volt késedelembe esni a törlesztéssel, a második negyedévben viszont így is közel 2,7 milliárd forintnyi hitel volt 30 napon túli, de 90 napon belüli késedelemben, ami a teljes állomány 2,6 százaléka.

A háztartások teljes hitelállománya 11 968 milliárd forint volt, ami 3,2 százalékos bővülést jelent az első negyedévhez képest. Ebből 90 napon túli késedelemben 132 milliárd forintnyi hitel volt, ami a teljes állomány 1,1 százalékát tette ki. Ez minimális, 0,1 százalékpontos csökkenést jelent az előző negyedévhez viszonyítva.

