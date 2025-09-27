Beköltözött a Freeszfe a fővárostól kapott Szabolcs utcai épületbe

Fővárosi Közgyűlés szerdai döntése értelmében a Freeszfe hivatalosan is birtokba veheti a XIII. kerületben található, Szabolcs utca 27. szám alatti fővárosi ingatlant, amit nyilvános pályázaton nyert el. A hírt az egyesület évnyitó ünnepségén Karácsony Gergely főpolgármester jelentette be, és jelképesen átadta az épület kulcsát a Freeszfe közösségének.

Fotó: FreeSzfe

A Freeszfe Egyesület akkor alakult, amikor a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) több száz hallgatója és oktatója elfoglalta az intézmény épületét, hogy nyilvánosan tiltakozzon a magyar kormány közoktatási modell átalakítására irányuló tervei ellen. Az SZFE hallgatóinak nagy csoportja, a tanárok támogatásával úgy döntött, hogy ellenáll. AZ egyesületet azért alapították, hogy lehetőséget adjanak a diákjainak, hogy egy szabad intézményben folytassák tanulmányaikat és amely tovább viszi az egykori egyetem szellemiségét.

Az új helyszín neve FREEDOM lesz, amely 2026. január 1-jén nyitja meg kapuit a közönség előtt. Az év végéig kialakítják a szükséges tereket, addig az oktatás továbbra is a CEU (Central European University) épületében zajlik, ahol idén ősszel 200 diák kezdi meg tanulmányait az egyesület különböző képzésein. A tervek szerint a Freeszfe 2026 elején minden tevékenységével együtt átköltözik új otthonába.

A Szabolcs utcai épületben a Freeszfe egy olyan sokfunkciós, nyitott alkotóteret hoz létre, ami egyszerre működik majd iskolaként, befogadóhelyként, műhelyként, közösségi térként és játszóhelyként. A különböző szinteken tantermek, stúdiók, próbatermek, mozgás- és filmterek, valamint közösségi és vendéglátó funkciókat ellátó helyiségek kapnak helyet, míg a legfelső szinten egy professzionálisan felszerelt előadóhelyiség jön létre. A házban egymás mellett dolgoznak majd a diákok és a független művészeti alkotócsoportok, lehetőséget teremtve a közös munkára, mentorálásra és szakmai párbeszédre.