Elon Musk és András herceg neve is szerepel az új Epstein-dokumentumokban

A milliárdos Elon Musk és András herceg neve is szerepel azokban az új dokumentumokban, amelyeket a demokrata kongresszusi képviselők hoztak nyilvánosságra, és amelyek a néhai, elítélt szexuális bűnelkövető Jeffrey Epsteinhez köthetők.

Az Epstein-hagyaték által a Képviselőház Felügyeleti Bizottságának átadott iratok szerint Musk meghívást kapott Epstein szigetére 2014 decemberében. Egy 2000 májusában, New Jerseyből Floridába tartó repülőút utaslistáján pedig András herceg neve szerepel.

András herceg korábban határozottan tagadta, hogy bármiféle jogsértést elkövetett volna. Elon Musk korábbi nyilatkozatai szerint Epstein valóban meghívta őt a szigetére, de ő ezt az invitálást elutasította.

Elon Musk. Fotó: MANDEL NGAN/AFP

A most nyilvánosságra hozott részleges dokumentumok a Jeffrey Epstein-hagyaték által kiadott harmadik iratcsomag részét képezik. A Képviselőház Felügyeleti Bizottságának demokrata tagjai szerint ezek a fájlok telefonüzenet-jegyzeteket, repülési naplókat és járatlistákat, pénzügyi könyvelési kivonatokat, valamint Epstein napi programját tartalmazzák.

Musk és András herceg mellett a nyilvánosságra hozott anyagok más ismert személyek nevét is tartalmazzák, köztük az internetes vállalkozó Peter Thielét, valamint Steve Bannonét, aki korábban Donald Trump tanácsadója volt.

A fájlok említést tesznek továbbá egy 2014 decemberére tervezett reggelipartiról is, amelyen a Microsoft alapítója, Bill Gates vett volna részt. Gates 2022-ben a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy hiba volt találkoznia Jeffrey Epsteinnel.

Az egyik, 2014. december 6-i dátummal ellátott bejegyzés így szól: „Emlékeztető: Elon Musk a szigetre, dec. 6. (ez még mindig aktuális?)”

Egy járatutaslista szerint András herceg 2000. május 12-én Epstein és annak közeli munkatársa, Ghislaine Maxwell társaságában repült a New Jersey állambeli Teterboróból a floridai West Palm Beachbe. Maxwellt 2021-ben elítélték, mert Epsteinnel együttműködve kiskorú lányokat szerveztek be szexuális kizsákmányolás céljából.

András herceg. Fotó: TOBY MELVILLE/AFP

Egy erősen szerkesztett pénzügyi kimutatásban két utalás is szerepel „Andrew” néven végzett masszázskezelésekre 2000 februárjában és májusában. Bár a királyi család nyilvános naptára, korabeli fényképek és sajtóbeszámolók szerint András herceg valóban az Egyesült Államokban tartózkodott a kérdéses időszakban, nem egyértelmű, hogy a dokumentumban említett „Andrew” valóban ő lenne. Ugyanebben az évben május 11-én a Buckingham-palota hivatalos honlapján azt közölte, hogy András herceg New Yorkba utazott, hogy részt vegyen a National Society for the Prevention of Cruelty to Children (a Gyermekbántalmazás Megelőzéséért Országos Társaság) rendezvényén. Egy későbbi bejegyzés szerint András május 15-én tért vissza az Egyesült Királyságba.

A dokumentumok nem állítják, hogy a benne említett személyek tudtak volna az Epstein által elkövetett bűncselekményekről. (BBC)