Jellemzően felhős, az átlagosnál hidegebb idő lesz a héten

Jellemzően felhős és az átlagosnál hidegebb idő várható a jövő héten, a szél is élénk, olykor erős lesz, és eső, záporeső is előfordulhat.

A hőmérséklet visszaesik: a hét második felében már csak 11-16 fok várható a legmelegebb órákban, hajnalban pedig a fagyzugos helyeken akár 0 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.

Hétfő

A pára- és ködfoltok feloszlása után általában gomolyfelhős, napos időre lehet számítani itt-ott erőteljesebb felhőképződéssel. Helyenként – legkisebb valószínűséggel a délnyugati országrészben – eső, zápor kialakulhat, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az északias szél nagyobb területen megélénkül, az északkeleti megyékben erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra általában 13 és 19 fok közé melegszik fel a levegő.

Kedd

Közepesen vagy erősen felhős időre kell készülni, vastagabb és összefüggőbb felhőzet inkább a nyugati, délnyugati tájakon lehet. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északi, északkeleti szél főként a Zemplén tágabb térségében élénkül meg. A hőmérséklet hajnalban 0 és 7, délután 12-17 fok között alakul.

Szerda

Közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás helyenként esővel, záporesővel. Az északi, északkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0 és 8, délután 12-17 fok között alakul.

Csütörtök

Erősen vagy közepesen felhős idő valószínű, helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északi, északkeleti szél sokfelé megélénkül, olykor megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 0 és 7, délután 11-16 fok között alakul.

Péntek

Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, délkelet felé haladva lehet több és vastagabb a felhőzet, illetve csapadéknak is arrafelé nagyobb az esélye. Az északi, északkeleti szél élénk, néhol erős lesz. A hőmérséklet hajnalban mínusz 1 és plusz 7, délután 11-16 fok között alakul.

Szombat

Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, a csapadéknak továbbra is délkelet felé haladva növekszik az esélye. Az északias szél élénk lesz. Hajnalban mínusz 1 és plusz 7, délután 13-17 fok várható.

Vasárnap

Változóan felhős idő valószínű, helyenként eső, záporeső előfordulhat. A déliesre forduló szél néhol megélénkül. Hajnalban mínusz 1 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 14-18 fok közé melegszik fel a levegő. (HungaroMet/MTI)