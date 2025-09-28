Poszttraumás stresszben szenvedő veterán katona lövöldözött Southportban

Elfogták a fegyverest, aki egy motorcsónakról lőtt egy part menti bár vendégeire az észak-karolinai Southportban. A szombat esti támadásban három ember meghalt, és legalább nyolcan megsebesültek. A lövöldözés után fél órával a parti őrség figyelt fel egy férfira, aki éppen egy kisebb hajót húzott ki a vízből. Előállították és átadták a rendőrség. Todd Coring helyi rendőrfőnök a sajtótájékoztatóján közölte, hogy a gyanúsított Nigel Edge Oak Island-i lakos, aki előre kitervelte tettét. A férfi veterán katona, és poszttraumás stressz-zavarban szenved.

A férfit háromrendbeli gyilkossággal és ötrendbeli gyilkossági kísérlettel gyanúsítják, valamint ötrendbeli fegyveres támadással, de további vádpontok is felmerülhetnek még. (MTI)