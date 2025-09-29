A „tömeggyilkos nagyapja lelkiségét képviselő” Dobrev Kláráról beszélő Gulyás Gergelynek szinte már hiányzik Gyurcsány Ferenc

Bayer Zsolt vendége volt Gulyás Gergely a Hír Tv-ben, és a baráti környezetben kellően lelazult a Miniszterelnökséget vezető miniszter ahhoz, hogy néhány figyelemreméltó állítást tegyen.

Az úgynevezett Szőlő utcai botrány kapcsán azt mondta, hogy az ügy részben „az emberi méltóság alapjairól” szól, „részben pedig egy olyan összehangolt kormányellenes támadásról, amihez eszközül használnak olyan embereket, akik becsületesek, tisztességesek”. Az egyik ilyen ember lenne Semjén Zsolt, akiről azt mondta, hogy ha valaki minden gyanú fölött áll a magyar politikai életben, akkor az Semjén.

Gulyás arról is beszélt, hogy amit ebben az ügyben Dobrev Klára csinált, az arról árulkodik, hogy az általa vezetett DK „már nem ugyanaz a párt, mint Gyurcsány Ferenc vezetése alatt volt”. Hozzátette ehhez, hogy „bár azt mondjuk, hogy innen már nincs lejjebb, de még mindig van”. Nyilván nem így értette, de mintha erre akart volna példát hozni, amikor azt is mondta, hogy arról ugyan nem tehet Dobrev Klára, hogy a nagyapja tömeggyilkos volt, arról viszont igen, hogy

„ugyanazt a lelkiséget képviseli a magyar politikában, mint a tömeggyilkos nagyapja”.

Fotó: Bankó Gábor

Beszélt Gulyás arról az incidensről is, ami a Ferenciek terén tüntető Hadházy Ákos és hívei, valamint a téren lévő templom papja, Reisz Pál atya között alakult ki, amikor a templom több mint negyedórás harangozással zavarta meg a múlt heti kormányellenes tiltakozást (Reisz a Facebookon rendszeresen oszt meg fideszes és kormánypárti tartalmakat). Erről az esetről a miniszter már úgy beszélt a Mandiner cikke szerint, hogy „egyházellenes hordák” törtek be egy templomba, ami szerinte azt mutatja, hogy az ellenzék úgy érzi: ha demokratikus eszközökkel nem tudta leváltani a jobboldalt, akkor megpróbálja „olyan mértékben undorba fullasztani a következő hat hónapot, hogy hátha ezzel nagyobb sikert tud elérni, mint bármilyen programmal vagy érdemi vitával”.