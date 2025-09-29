Halló, itt a rendőrség, veszélyben a pénze, gyorsan utalja tovább!

A telefonos csalók egyre kifinomultabb módszerekkel próbálkoznak: egy szekszárdi nőt úgy vertek át, hogy a BRFK rendőreiként mutatkoztak be neki, amikor felhívták. A gyanútlan nőt rávették arra, hogy a bankszámláján „veszélyben lévő” pénzét egy „biztonságos helyre utalja el”.

A rendőrség (a valódi) közleménye szerint a csalók „megnyerő és szakszerűnek tűnő kommunikációval” vették rá arra, hogy az általuk megadott számlaszámra utalja el megtakarításai egy részét, több részletben. A nő összesen 10 millió forintot utalt el a csalóknak, akik a tranzakciók közben folyamatosan szóval tartották, többször visszahívták.

A megkárosított asszonnyal többnyire egy nő tartotta a kapcsolatot, de rövid időre egy férfi is bekapcsolódott a beszélgetésbe, ezzel is alátámasztva a sztori hitelességét, írja a Police.hu. Az átvert nő a pénzintézet alkalmazottjával utaltatta el az összegeket. A tranzakció után is keresték a „rendőrök”, próbálták rávenni, hogy a számláján maradt többi pénzét is utalja el, de ennek a kérésnek már nem tett eleget. Ellenben néhány napja feljelentést tett az ismeretlen tettesek ellen.

A rendőrség az esetről szóló közleményben ismét ad néhány jó tanácsot a telefonos csalók ellen:

felhívják a figyelmet arra, hogy idegenek kérésére – tegyük hozzá: még ha azok rendőrnek is adják ki magukat – ne utaljanak pénzt az általuk megadott idegen számlaszámra;

ha valaki arra hivatkozik, hogy veszélyben van a számlájuk, mindig a pénzintézet hiteles elérhetőségeit használva, vagy személyesen győződjenek meg az információ valóságtartalmáról;

idegeneknek ne adják meg az adataikat, azt se árulják el, hogy melyik pénzintézetnél van számlájuk, hiszen ha a hívó fél nem tudja, az már önmagában egy árulkodó jel.

A rendőrség emellett azt tanácsolja mindenkinek, hogy aki csalás sértettjévé válik, az haladéktalanul tegyen feljelentést a rendőrségen és tájékoztassa a pénzintézetét is.