Mészáros Lőrincék lezáratnák azt az utat, ahonnan rálátni a hatvanpusztai antilopokra és zebrákra

Szeptember 17-én kérelmet nyújtott be Mészáros Lőrinc lánya, Mészáros Beatrix a Fejér megyei kormányhivatalhoz, amelyben kezdeményezte, hogy a tulajdonában lévő magánutat elzárhassák a közforgalom elől. Erről a hatvanpusztai Orbán-uradalom közelében lévő útról jó rálátás nyílik arra a területre, ahol Mészárosék állításuk szerint „mentett, beteg zebrákat” tartanak, és ahol idén nyáron a zebrák és bölények után újabb egzotikus állatokat, nyársas antilopokat is talált a Gulyáságyú Média.

A kormányhivatali dokumentumból kiderül, hogy Mészáros Beatrix már augusztus 13-án, tehát nem sokkal az antilopok lelepleződése után megírta, végül csak szeptember 17-én nyújtotta be a kérelmet, az eljárás másnap el is indult. A hatvanpusztai Orbán-birtoknál először augusztus elején tüntettek Hadházy Ákosék, akik most hétvégén is kivonultak az ikonikussá vált uradalomhoz. Az eljárás megindításáról szóló értesítés arról nem ír, hogy Mészárosék miért kérik a közforgalomtól való elzárást.

A közlekedési hatóságnak hatvan napja volt dönteni a kérelemről. Az eljárás során az ügyfelek és az úgynevezett „érintett hatásterületen” lévő ingatlanok tulajdonosai tehetnek nyilatkozatot, ez utóbbiak kizárólag olyan ingatlanok lehetnek, amelyek szomszédosak az érintett magánúttal, illetve megközelítésük arról lehetséges. Ez nagyon leegyszerűsíti a dolgot, mert az út közelében csak az Orbán-birtok található, ami viszont más útról is megközelíthető – írja a Telex.