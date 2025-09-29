Négyen meghaltak, amikor egy merénylő lövöldözni kezdett egy amerikai mormon templomban, majd felgyújtotta azt

Legalább négy ember meghalt és nyolc megsérültek, amikor egy fegyveres belehajtott egy michigani templomba, tüzet nyitott és felgyújtotta az épületet. A Detroittól mintegy száz kilométerre északnyugatra fekvő Grand Blancban található Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza elleni támadás egy vasárnapi istentiszteleten történt, amelyen több száz ember vett részt.

A hatóságok „célzott erőszakos cselekményként” vizsgálják az esetet, de az indíték továbbra sem tisztázott. A gyanúsítottat, egy 40 éves férfit, aki a michigani Burtonban élt, a rendőrség lelőtte a templom parkolójában.

A település rendőrfőnöke szerint a Thomas Jacob Sanford nevű támadó – aki sajtóértesülések szerint a tengerészgyalogság veteránja volt – járművel behajtott az épületbe, majd tüzet nyitott egy gépkarabéllyal az ott lévőkre. Az eddigi vizsgálatok szerint válogatás nélkül lőtt mindenkire. A rendőrök azonnal a helyszínre vonultak, és nyolc perccel a támadás kezdete után már végeztek a merénylővel, közölte a rendőrség.

Azt, hogy a tűz mikor és hogyan keletkezett, még vizsgálják. A hatóságok szerint a támadó valószínűleg benzin segítségével lobbantotta lángba az épületet. A nyomozók átkutatják a gyanúsított ingatlanát, és megvizsgálják a mobiltelefon-adatait, miközben azon dolgoznak, hogy megállapítsák az indítékot.

Donald Trump elnök azt mondta, hogy az FBI fogja vezetni a szövetségi nyomozást. A Truth Socialon írt posztjában „egy újabb célzott támadásként” jellemezte az esetet az Amerikai Egyesült Államok keresztényei ellen.