A dolgozók testi épségét is veszélyeztető hiányosságok miatt 60 millióra büntették a Woltot

Egy nemrégiben lezárt vizsgálat súlyos fogyasztóvédelmi jogsértéseket és a munkavédelem terén is súlyos hiányosságokat tárt fel a Wolt Services Magyarország Kft. több telephelyén. Így végül a hatóság több mint 60 millió forint bírságot szabott ki a cégre, és azonnali intézkedésre kötelezte, írja közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.



Illusztráció: Kira Hofmann/dpa Picture-Alliance via AFP

A feltárt mulasztások nem egyszerű szabálytalanságok: a dolgozók egészségét és testi épségét közvetlenül veszélyeztető, súlyos kockázatokat jelentettek. Az ellenőrök többek között a védőeszközök hiányát, a szakszerűtlenül rögzített anyagtároló polcrendszereket, a szigetelés nélküli villamosvezetékeket és a szabálytalan, veszélyes anyagtárolást is jegyzőkönyvezték. Nem felelt meg teljeskörűen a jogszabályoknak az elsősegélynyújtás személyi feltételeinek biztosítása sem.

A közelmúltban a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság folytatott fogyasztóvédelmi eljárást a cégnél, ennek során szintén súlyos hiányosságokat tártak fel a cégcsoporthoz tartozó vállalkozások működésében. Ezért 200 milliós bírságot kapott a Wolt.