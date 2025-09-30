Afganisztán elsötétült: a tálib vezetés lelőtte az internetet, és ezzel a telefonszolgáltatást is az egész országban

Megbénult a telekommunikáció Afganisztánban, a tálib vezetés korlátozó intézkedéseinek köszönhetően már második napja nincs internetkapcsolat az egész országban, és nem működtek a mobiltelefonok sem.

Az ENSZ arra szólította fel a tálib kormányt, hogy azonnal állítsa vissza az internethez és a távközléshez való hozzáférést az országban.

Diplomáciai források az AFP-nek elmondták: gyakorlatilag nincs sem internet-, sem mobilszolgáltatás, és miután Afganisztánban a vezetékes telefonálás is nagyrészt az interneten történik, ez sem működik. Egy ENSZ-alkalmazott arról számolt be, hogy a munkájában komoly fennakadás van a korlátozás miatt, rádiós kommunikációra és műholdas összeköttetésre igyekeznek átállni.

Nő az elnyomás

Az ENSZ Afganisztáni Segítő Missziója (Manua) azt írta, „az internet-hozzáférés megszakadása szinte teljesen elszigetelte Afganisztánt a világ többi részétől, és jelentős károkat okozhat az afgán népnek azzal, hogy veszélyezteti az ország gazdasági stabilitását, és súlyosbítja a világ egyik legsúlyosabb humanitárius válságát”. A leállás „további korlátozást jelent Afganisztánban az információhoz való hozzáférést és a szólásszabadságot illetően” – írták.

Az afgán kommunikációs minisztérium Kabulban 2025. szeptember 30-án. Fotó: Wakil Kohsar/AFP

A tálib hatóságok szeptember elején kezdték el több tartományban korlátozni vagy erőteljesen lassítani az emberek hozzáférését az internethez az „erkölcstelenség” és a „morális korrupció” elleni küzdelemre hivatkozva. Hétfő este a mobiltelefonok térereje és az internetkapcsolat mindenhol fokozatosan gyengülni kezdett, míg végül az összeköttetés a korábbi megszokott szint 1 százaléka alá esett – közölte az internetforgalmat figyelő, londoni székhelyű NetBlocks.

A DataReportal szerint 2025 elején 13,2 millióan használták az internetet a kb. 38 milliós népességű Afganisztánban, és valamivel több mint 4 millióan voltak jelen a közösségi médiában, ami a teljes lakosságnak kevesebb mint 10 százaléka.

Még rosszabb a nőknek

Afganisztán a világon az egyetlen olyan ország, ahol a lányok az általános iskola elvégzése után nem tanulhatnak tovább, és a nőknek nagyrészt tilos dolgozniuk. Ezeket a tilalmakat az internet segítségével a társadalom egy része eddig valamennyire ki tudta játszani. Bár a nőket kizárták a közéletből, az internetnek köszönhetően egy kis ablak mégis nyitva volt számukra a külvilág felé. Ennek bezárásával még nagyobb lett az a börtön, amibe az afgán lányok és nők már eddig is belekényszerültek, elvágták az utolsó összeköttetésüket az oktatás, a munka és a külvilág felé – mondta Macarena Saez, egy jogvédő szervezet munkatársa.

A gazdaság is megbénult

Az internet betiltása a cenzúra példa nélküli kiterjesztésével jár együtt, amivel óriási csapást mérnek az újságírásra és az emberek információhoz való jogának érvényesülésére – mondta Beh Lih Yi, a Bizottság az Újságírók Védelméért (CPJ) nevű szervezet regionális igazgatója.

Az internet betiltásával teljesen megbénulhat a városok gazdasági élete, és a bankszektort is érinti a leállás. Az AFP információi szerint a banki szolgáltatás megbénult, így a külföldön élő afgánok nem tudnak pénzt hazautalni az Afganisztánban élő családtagjaiknak.

„Telefon és internet nélkül tehetetlenek vagyunk, minden szállítást mobiltelefonnal intéztünk. Most olyan, mintha ünnepnap lenne, mindenki otthon ül, teljesen leállt a piac” – mondta el az AFP-nek egy kabuli kereskedő.

A valós idejű repülőgép-követési információkat közlő Flightradar24 szerint töröltek több, Afganisztánba tervezett nemzetközi járatot.

Néhány perccel a hétfő esti teljes leállás előtt egy kormányzati tisztségviselő az AFP-nek azt mondta: az intézkedés „újabb utasításig” lesz érvényben. „Nincs másik rendszer, amin kommunikálni lehetne, a bankszektort, a vámhivatalt, az egész országot érinti majd” – közölte. (MTI)