Holtan találták a dél-afrikai nagykövetet egy párizsi szálloda előtt

Holtan találták Nathi Mthethwát, a Dél-afrikai Köztársaság franciaországi nagykövetét egy párizsi szálloda előtt. A párizsi ügyészség az 58 éves nagykövet (teljes nevén Nkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa) „a 22. emeleten foglalt szobát, aminek az ablakán a biztonsági üveget betörték”.

A volt dél-afrikai elnök, Jacob Zuma közeli munkatársának számító diplomata holttestét „a szálloda épülete előtt találták meg” – közölte a vádhatóság, ami azt is tudatta, hogy a férfi felesége már hétfőn bejelentette a nagykövet eltűnését, miután „este nyugtalanító üzenetet kapott tőle”.

A dél-afrikai kormány közleményében „mély szomorúságát” fejezte ki a diplomata „korai halála” miatt, kiemelve, hogy ami történt, „nemcsak nemzeti veszteség, hanem a nemzetközi diplomáciai közösség számára is megrázó”.

Nathi Mthethwa még miniszterként 2023. február 9-én Cape Townban. Fotó: Rodger Bosch/AFP

Nathi Mthethwa a Dél-afrikai Köztársaság művészeti és kulturális minisztere volt 2014 és 2019 között, majd sport-, művészeti és kulturális miniszter 2023-ig. 2007 és 2022 között az Afrikai Nemzeti Kongresszus (ANC) magas rangú tisztviselője volt, ez a párt kormányoz az országban az 1994-es első demokratikus választások óta. A dél-afrikai apartheid idején Mthethwa illegalitásban, az ANC katonai szárnyában tevékenykedett, és az 1989-es rendkívüli állapot idején letartóztatták (az apartheid 1991-ben ért véget).

Rendőrségi források az AFP hírügynökségnek elmondták: több jel is arra utal, hogy a diplomata öngyilkosságot követett el, többek között az, hogy depressziós volt. (MTI)