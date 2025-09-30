Itt a bizonyíték, hogy létezik kereszténydemokrata humor

Előbb hittem volna el, hogy létezik jókedvű magyar 2025-ben, mint azt, hogy van kereszténydemokrata humor. Nemhogy jó, hanem bármilyen. Tévedtem! Ismerd meg Marie Roteringet, a CDU düsseldorfi önkormányzati jelöltjét a hétvégi választásról, aki nem sértődött meg azon, hogy kidekorálták a választási plakátját, hanem fogta és kidekorálta saját magát. A szövegben arra kéri az ismeretlen Picassót, hogy szavazzon a pártja főpolgármester-jelöltjére. Akit amúgy 60 százalékos eredménnyel választottak újra.



