Arató felkérdezte Semjént, hogy honnan vette, hogy tíz éve nyomoz a rendőrség a Szőlő utcai ügyben

Továbbra sem ad magyarázatot Semjén Zsolt arra, hogy parlamenti felszólalásában miért mondta azt, hogy
„a rendőrség tíz éve vizsgálja az ügyet, az ügyészség gőzerővel dolgozik.”
A DK-s Arató Gergely írásban kérte a miniszterelnök-helyettest, hogy nyilatkozzon,
„A kérdéseivel kapcsolatos egyenes és őszinte válasz az, hogy a hazugságnak és a rágalmazásnak a Demokratikus Koalíció politikájában és személy szerint az Ön megszólalásaiban semmilyen határa és korlátja nincs”
- válaszolta Semjén.
Arató az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitóülésén mindenféle bizonyíték nélkül szegezte a kérdést a KDNP elnökének:
„Válaszoljon Semjén Zsolt, hogy ki az a Zsolti bácsi!”
Erre adott válaszában mondta azt Semjént, hogy
„Megismétlem még egyszer: soha semmilyen bűnös viszonyhoz nem volt közöm. A rendőrség tíz éve vizsgálja az ügyet, az ügyészség gőzerővel dolgozik.”
Arról, hogy ha valóban tíz éve folyik nyomozás, hogyan maradhatott a helyén az igazgató, megkérdeztük a kormányinfón Gulyás Gergelyt, aki azt válaszolta, hogy
a konkrét, Szőlő utcai ügyet nem vizsgálja tíz éve a rendőrség, ebben félreértés van. Hogy akkor miért állította ezt Semjén, azt Gulyás elintézte azzal, hogy "megnézném Semjén Zsolt eredeti nyilatkozatát", majd megismételte, hogy a Szőlő utcában nincs 10 éve eljárás, ez tény.
Később a hvg újságírója is megpróbálta tisztázni a „tíz év" állítást, végül Gulyás arra jutott, hogy nincs olyan nyomozás ezekben az ügyekben, még a Kuslits-interjú állításai ügyében sem, ami 10 éve tart, és Semjén lehet, hogy az újságokban olvasta ezt a bizonyos 10 évet.