Drónok figyelhették meg egy német tartomány kritikus infrastruktúráját

Egy erőmű, egy egyetemi klinika és a tartományi kormány székhelye is célpontja lehetett azoknak a gyanús drónoknak, amiket a német Schleswig-Holstein tartományban észleltek a hatóságok a múlt héten – írja a Spiegel.

Erőmű Kiel közelében. Fotó: MARKUS SCHOLZ/dpa Picture-Alliance via AFP

Egy rendőrségi feljegyzés szerint csütörtökön nem sokkal 21 óra után két kis drón jelent meg először a Thyssenkrupp haditengerészeti részlegének üzeme felett. Röviddel ezután a kieli egyetemi klinika fölött egy „anyadrónnal kísért drónraj” bukkant fel. Kevéssel 22 óra után hasonló alakzatot figyeltek meg a part menti erőműnél és az Északi–Balti-tengeri csatornánál. A kieli fjord térségében később egy nagyobb, egy helyben lebegő drónt és több kisebb repülő objektumot észleltek. Biztonságiak szerint ezek a kieli tartományi parlament épülete felett is átrepültek, valamint a hamburgi repülőteret kiszolgáló Heide-i olajfinomítót is célba vehették. A rendőrségi feljegyzésben az áll, hogy a drónok párhuzamos pályákon repültek, nyilvánvalóan azért, hogy pontos méréseket végezzenek a kritikus infrastruktúra fontos létesítményeiről. A tartományi kormány a történtek után rendkívül óvatosan kommunikált. Sabine Sütterlin-Waack, Schleswig-Holstein belügyminisztere közölte, hogy a hatóságok kémkedés gyanújával indítottak vizsgálatot, de sem részleteket, sem a drónok útvonalát nem ismertette. A szövetségi belügyminisztérium a hét elején szintén nem közölt semmilyen konkrétumot.

Alexander Dobrindt német belügyminiszter Fotó: FLORIAN GAERTNER/dpa Picture-Alliance via AFP

A Schleswig-Holstein feletti drónészlelés nem az egyetlen, biztonsági kockázatot jelentő incidens a múlt héten. A Spiegel szerint csütörtökön egy mecklenburg-elő-pomerániai katonai bázis felett is gyanús drónokat figyeltek meg. Másnap hasonló eset történt a rostocki haditengerészeti parancsnokság felett. Hétfőn a rostocki kikötő térségében a szövetségi rendőrség ismét több gyanús drónt észlelt. A jegyzőkönyv szerint ezek „összehangoltan és koordináltan” mozogtak.

A történtek hasonlítanak a dániai észlelésekhez, ahol nemrég repülőtereket kellett lezárni a kockázat miatt. A német kormány a sorozatos drónészlelések miatt közös védelmi központot hozna létre a rendőrség és a hadsereg részvételével, amely a szövetségi rendőrséghez tartozna. Alexander Dobrindt belügyminiszter szerint a fenyegetés „magas” szintű, és új védelmi intézkedések bevezetését sürgette. Dobrindt hamarosan törvényjavaslatot is benyújt, amely lehetővé tenné a hadseregnek, hogy szükség esetén lelője a drónokat. Jelenleg erre csak laktanyák felett van jogi lehetőség.