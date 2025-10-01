Elő a télikabátokkal, hajnalban már fagy is lehet

Lehet, hogy még csak október elseje van, és délutánonként szépen süt a nap, de nyugodtan elő lehet szedni a szekrény mélyéről a télikabátokat, mert az előrejelzések szerint a következő napokban nagyon csípősek lesznek a reggelek.

Az Időkép szerint szerdán reggel 7 fokig hűl le a levegő – én egyébként 6 fokot mértem az előbb – délután pedig max 13 fok várható. Csütörtökön viszont ennél is hidegebb lehet, a minimumok -1 és 7 fok között alakulnak, és a met.hu szerint is lehetnek olyan helyek az országban, ahol -2 fokkal indul a reggel. Napközben marad a 10-15 fok, de a hőérzetünkön nem segít majd az erős északi, északkeleti szél.

Pénteken is marad a télikabátot igénylő, felhős, kicsit esős, szeles idő, a hétvégén pedig többfelé eshet is, szóval aki kirándulni készült, az kezdjen el más programokon gondolkodni.