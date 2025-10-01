Orbán közölte, hogy emelik a nyugdíjakat, mert „az infláció magasabb lett, mint előre jelezték”

„Az utolsó simításokat végzem a 2025. november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten” – mondja egy papírlap felett görnyedve Orbán Viktor egy Facebook-videóban, amiben bejelentette, hogy „az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szoktuk emelni”.

„Pontos elszámolás, hosszú barátság” – mondta Orbán, majd azzal folytatta, hogy azt ígérték, „a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből”.

„Ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük, idén is így lesz ez. Minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár, még az év végéig, reményeim szerint már novemberben, mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget, az átlagosan 51 ezer forintot jelent” – közölte Orbán, hozzátéve, hogy „nagy dolog”, mert szerinte „Európában mindenhol spórolnak, ha fizetni kell, szívják a fogukat, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába”.

Mindeközben Magyar Péter is a nyugdíjasokkal foglalkozott a Blaha Lujza téren, ahol bejelentette, hogy elindult a Tisza Párt Nemzet Hangja nevű konzultációja, ezúttal az „adócsökkentésről, nyugdíjemelésről, a milliárdosok vagyonadójáról, a családok támogatásának növeléséről”.