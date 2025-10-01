Senki sem menekül a Last Christmastől

Még nem futott le az ősz, és még a karácsony istennője, vagyis Mariah Carey sem mondta ki, hogy itt az idő, az MTI tudósítáa szerint október elsején ennek ellenére elindult az ország karácsonyi rádiója, a Christmas FM.

Igaz, ezen nem kell nagyon csodálkozni, mert azt írják, hogy a rádió „hagyományosan október 1-jén éjfélkor kezdi meg sugárzását”, és ilyenkor 4 hónapig működik, január végéig ordít róla a Last Christmas és társai.

Fotó: FRANK MOLTER/dpa Picture-Alliance via AFP

Annyira, hogy van külön adás is „Last Christmas” címmel, amiben „egy adott év karácsonyi időszakát mutatják be az adott év legnépszerűbb ünnepi dalaival”.

Sőt, „óránként pozitív karácsonyi hírekkel, programajánlókkal és karácsonyi receptekkel színesítik a műsort”, december 25-én pedig a templomba se kell elmenni, mert élőben közvetítik az éjféli misét.