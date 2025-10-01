Szoboszlai összehozott egy tizenegyest, kikapott a Liverpool Isztambulban

Sallai Roland csapata, a török Galatasaray hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligája második fordulójában.

Szoboszlai és Yilmaz. Fotó: YASIN AKGUL/AFP

Az isztambuli mérkőzést a vendégek kezdték valamivel jobban, mégis a Galatasaray került előnybe alig negyedóra elteltével. Szoboszlai a liverpooli 16-oson belül elsodorta Yilmazt, a büntetőt pedig Victor Osimhen értékesítette magabiztosan. A folytatásban az angol csapat birtokolta többet a labdát, de ritkán jutottak el helyzetig, azokat pedig nem lőtték be.

A szünet után a törökök gyorsan eldönthették volna a meccset, pontosabban Osimhen egymaga, de kétszer is nagy helyzetben hibázott. Ezek után a Galata visszaállt és csak a védekezésre figyelt. A Liverpool próbált nyomást gyakorolni, de nem nagyon jutott el a kapuig. Arne Slot a 62. percben hármat is cserélt, de ezzel sem változott a játék képe, így együttese pont nélkül maradt Törökországban. Szoboszlai és Kerkez végig a pályán volt a Liverpoolban, míg Sallait a 72. percen cserélték be a hazaiaknál. (MTI)