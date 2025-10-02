A vállalkozásokat érintő adócsökkentéssel készül a kormány

Egy adócsökkentési csomagon dolgozik a kormány, erről november elején dönthetnek - közölte Gerlaki Bence, az NGM adóügyekért felelős államtitkára egy háttérbeszélgetésen a Portfolió tudósítása szerint.

A vállalkozásokat erősítenék, ennek része lehet a szociális hozzájárulás 1 százalékpontos csökkentése is.

Apróbb módosításokra is készül a kormány, ennek részleteit is bejelentette Gerlaki. Például az adminisztrációcsökkentés érdekében ha valaki tesz egy nyilatkozatot arról, hogy mentesül az szja alól, akkor az örök életre érvényes lesz. A 30 év alatti anyákat érintő módosítás plusz pénzzel is jár: mindegy, mikor töltik be a 30-at, egész évben adómentesek maradnak. A banki adathalászattal megkárosított ügyfelek kártalanítása adómentes lesz, a kisvállalkozóknál az elektronikus számlapénzt nem veszi majd figyelembe az NGM.

Fotó: Varga Jozsef Zoltan/Varga_photography - stock.adobe.com

Az ingatlanoknál is jön egy változás: most új lakás vásárlásánál az utolsó eladásának értékét lehet levonni az illetékalapból, jövőre viszont dönthet úgy is, hogy egy korábbi, drágábban eladott ingatlant számíttatja be.

Kiderült az is, hogy a reklámadó felfüggesztését egy évvel meghosszabbítja a kormány.