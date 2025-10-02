„Mi nem vagyunk tolvajok, az a pénz nem a miénk” - mondta Orbán a befagyasztott orosz vagyon felhasználására

Magyarország soha nem fog részt venni olyan döntésben, ami elvenné más pénzét - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a koppenhágai informális uniós csúcs második napja után a befagyasztott orosz vagyonra vonatkozó kérdésekre.

Az Euronews szerint a belga kormányfő a csúcson azt közölte, hajlandóak együttműködni abban, hogy az EU a Belgiumban befagyasztott orosz vagyon terhére adjon hitelt Ukrajnának, de csak akkor, ha az Európai Bizottság és az összes tagállam határozott válaszokat és szilárd garanciákat ad arra, hogy ez jogilag bomabiztos megoldás.

Orbán ezzel kapcsolatban arról beszélt, „kérdés, hogy ez kinek a pénze. Ha ez más pénze, a magyarok soha nem nyúlnak hozzá. Mi nem vagyunk tolvajok. Ez a pénz nem a miénk.”

A sajtótájékoztatón hosszan beszélt arról, hogy az EU-nak van egy háborús terve, a nagy többség amellett van, hogy a háborút Ukrajna megnyerheti a fronton, és addig kell folytatni, míg az oroszok össze nem omlanak. Ehhez Európának minden eszközt a rendelkezésre kell bocsátani, és azzal számolnak, hogy az orosz gazdaság hamarabb kimerül, mint az európai.

Orbán a sajtótájékoztatón Fotó: Európai Bizottság

Orbán szerint a tervnek két gyenge pontja van, amire nem kapott érdemi válaszokat. Az egyik az, hogy meddig tarthat a háború, és hány ukrán fog meghalni, a másik, hogy mindez mennyibe kerül Európának. Orbán szerint Európának nincs elég gazdasági ereje, és miközben a fejlesztésekre és modernizációra kellene a pénz, közben az Ukrajnában „égetjük el.” Ezzel csak Amerika jár jól, mert tőlük veszi Európa a fegyvert.

Orbán megint elmondta, hogy a magyaroknak béketervük van, a háborút tárgyalással lehet lezárni. A miniszterelnök szerint két lehetőség van, vagy az amerikaiak kisöccseként követi Európa a tárgyalásokat, vagy önállóan tárgyal az oroszokkal. Ő az utóbbit javasolja. “Ne araszoljunk az amerikaiak után, persze támogassuk őket, de legyen saját agendánk, mikor tárgyalunk az oroszokkal.”

Orbán szerint ez a kisebbségi álláspont. A kérdésekre hosszan beszélt arról, hogy nem akarja, hogy Ukrajna EU és NATO-tag legyen, például mert azzal behoznák ezekbe a rendszerekbe a háborút.

Noha Zelenszkij is ott volt a csúcson, az ukrán elnökkel nem tárgyalt, nem is volt ilyen terv. A külügyminiszterek dolgoznak egy magas szintű ukrán-magyar találkozón, de még nincs azon a szinten az előkészítés, hogy ezt a találkozót létre lehessen hozni. Ezért itt sem jött létre - közölte Orbán.

Arra, hogy Zelenszkij szerint Trump arról beszélt, a magyaroknak le kellene válnia az orosz olajról, Orbán azt mondta, finoman jelezte már az ukránoknak, hogy „mi nem szorulunk arra, hogy a mi számunkra más értelmezze egy másik állam vezetőjének a szavait, és általában sem szorulunk rá arra, hogy az ukránok külpolitikai tanácsokat adjanak.” Trump ellentmondásosan nyilatkozik az ügyben: Zelenszkij mellett az ENSZ-ben arról beszélt, hogy Orbán a barátja, és ha megkérné, leállítaná az orosz energiaimportot, három nappal később viszont közölte, elfogadja, hogy Magyarország továbbra is orosz olajat vesz.

Orbán Viktor egyébként egy kérdésre válaszolva közölte, Trump megérdemelné a Nobel-békedíjat.