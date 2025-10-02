Vádat emeltek a hipnotizált nők megerőszakolásával vádolt francia pszichoanalitikus-tévésztár ellen

Gérard Miller Fotó: JOEL SAGET/AFP

Franciaországban hat nő, köztük négy kiskorú ellen elkövetett nemi erőszak és szexuális zaklatás miatt csütörtökön vádat emeltek a 77 éves Gérard Miller pszichoanalitikus, tévésztár és színész, a francia szélsőbaloldali/baloldali kulturális elit egyik ismert figurája ellen - írja a Le Figaro.

Miller a vádirat szerint 2000 és 2020 között követte el a terhére rótt cselekményeket, jellemzően hipnózis alkalmazása közben vagy után. A férfit még kedden őrizetbe vették, de csütörtökön a vádemelés után 65 ezer eurós óvadék fejében elengedték, így szabadlábon védekezhet. De a per időtartama alatt nem dolgozhat analitikusként, nem kerülhet rendszeres kapcsolatba kiskorúakkal és nem szerepelhet a tévében. Utóbbi azért releváns, mert Franciaország egyik igen ismert és sokat foglalkoztatott tévés műsorvezetőjéről van szó.

A párizsi ügyészség 2024. eleje óta nyomozott Miller ügyében, friss közlésük szerint a feljelentőn kívül nagyjából 20 nő tett rá terhelő vallomást szexuális visszélésekről, amiket az analitikus állításuk szerint hipnózis, italozós esték vagy szakmai ürüggyel megbeszélt találkozók során követett el. A vallomástevők az elbeszélt események idején 14 és 25 év közöttiek voltak. Az ügyészség szerint több eset elévült, így végül 7 konkrét vallomás alapján emeltek most vádat.

Az egész úgy úgy pattant ki, hogy az Elle magazin 2024. januárjának végén cikket közölt egy nő állításai alapján, aki azt mondta, hogy 2004-ben, 19 éves korában a férfi hipnózis közben megerőszakolta. A rákövetkező hetekben több mint 50 nő állt a nyilvánosság elé hasonló vádakkal. Jelentős részük 16-21 éves volt az állítólagos visszaélések idején.

Miller mindent tagadott és többször is azt állította, hogy a rendelőjében vagy az otthonában soha nem alkalmazott hipnózist, kizárólag nyilvános előadások közben.

Amint egyre többen álltak elő, Miller azt mondta, hogy nem vonja kétségbe az érzéseik jogosságát, elismerte, hogy az események idején asszimetrikus viszony állt fenn közte, a hatalmi helyzetben lévő analitikus és a fiatal nők között, de azt állította, hogy soha senkit sem kényszerített és hogy mindig meggyőződött arról, hogy a nők a beleegyezésüket adták. Ebből annyi mindenképp kiderült, hogy pszichoanalitikusként sok páciensével lépett szexuális kapcsolatba.

Miller - miközben nem hagyott fel eredeti szakmájával - régóta médiasztárnak számít Franciaországban. Népszerű és sokat foglalkoztatott tévés műsorvezető, színházi színész, filmforgatókönyvíró, humoristák gegírója, tucatnyinál több történelmi, politikai és pszichológiai témájú könyv szerzője és újságíró. Fiatal korában szélsőbalos maoista volt, az aktív politizálással már a hetvenes években felhagyott, de nyilvános támogatója volt a komuunistáknak és szocialistáknak, majd az utóbbi évtizedben a szélsőbalos populista Mélenchonnak és mozgalmának a La France Insoumise-nak.