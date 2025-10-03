Egy háziorvos, egy frissen végzett rezidens és egy ortopéd főorvos mutatkozott be Vácon a Tisza egészségügyi programjában

Magyar Péter péntek este Vácon szólalt fel az országjárása során, a Tisza egészségügyi konferenciája után. Megszólalt három új tiszás is, akik az egészségügy területén fognak majd dolgozni a pártban.

Magyar Péter szerint Takács Péter egészségügyi államtitkárnak ideje letenni a szakorvosi vizsgát, mert áprilistól őt is várják a betegágyak mellett. Majd felidézte azt, amit Takács a háziorvosokról mondott:

„de azért egy kicsit az orvos szakma is legyen önkritikus. Tehát a háziorvos, az egy maradék elven választódott ki az egyetem után. Az ment háziorvosnak, aki máshova klinikumba nem fért be, ami szerintem egy borzasztóan degradáló dolog. (...) Meg inkább, hogy is mondjam, valahogy a háziorvosi szakma presztízse az nagyon lesüllyedt az elmúlt két-három évtizedben.”

Porpáczy Krisztina volt az első felszólaló, aki 20 éve háziorvos Győr-Moson-Sopron megyében és az alapellátás területét ismeri.

Porpáczy Krisztina elmondta, hogy a háziorvosok nagyon kevesen vannak, és exponenciálisan nő a betöltetlen, helyettesítésekkel megoldott háziorvosi praxisok száma. Serinte meg kellene szólítani a fiatalokat, és azzal lehetne ösztönözni őket, hogy a szakmát válasszák, hogy megszüntetik a felesleges papírmunkát.

„Ne kelljen nekik papírmunkával foglalkozni, adhassák át ezeket a feladatokat. Ezt a tisztító munkát el kell érni, hogy mindenki azzal foglalkozhasson, amihez ért” - mondta.

Reagált arra is, amit Takács Péter mondott. A maradványelv kifejezést degradálónak nevezte, és felszólította Takács Pétert, hogy kérjen bocsánatot a háziorvosokról, mert „így nem lehet beszélni róluk”.

Kincse Csongor, a második felszólaló, aki a Szegedi Tudományegyetem diplomaosztóján elmondott, rendszerkritikus beszédéről ismert. Magyar szerint egy bátor beszéd volt, de nevezhetjük segélykiáltásnak is.

Kincse Csongor elmondta, hogy nagyon frissen végzett, most kezdett el dolgozni szeptemberben Baján szülész-nőgyógyász rezidensként, épp ezért foglalkoztatja nagyon, hogy milyen helyen fog dolgozni, élni. Szerinte az a gond, hogy fiatalként Magyarországon azt látják, hogy olyan vezetőket választanak ebben az országban, akiknél nem az számít, hogy milyen kompetenciái, hanem milyen kapcsolatai vannak. Benne felmerült a kérdés, hogy érdemes-e Magyarország maradni. Szerinte a kormány azt üzeni, hogy nem érdemes, de ő hisz benne, hogy megéri itthon maradni.

Felidézte a diplomaosztó beszédét, amelyben azt mondta, az egészségügy diszfunkcionális, összedőlés szélén álló rendszer. Kincse szerint a kollégáktól mindössze annyi kritikát kapott, hogy nem az összedőlés szélén áll, hanem már össze is dőlt.

Kincse szerint orvosok és a szakdolgozók közötti bérszakadékot helyre kellene hozni, mert neki is sokat jelent a szakdolgozók segítsége orvosként. Szerinte az alapellátás is összeomlóban van, 1000 háziorvos hiányzik a rendszerből. Majd ő is degradálónak és megalázónak nevezte Takács szavait. Azt kérdezte: Ilyen ember alkalmas-e, méltó-e, hogy az egészségügyi tárcát vezesse? Az összegyűltek együtt kiabálták erre, hogy nem.

Magyar Péter azzal folytatta, hogy sikerágazatot akar kialakítani az egészségügyből a Tisza-kormányzás végére. Elmondása szerint ez ambíciózus terv, de ha tényleg odateszik magukat, ha szigorú protokoll van és az orvosokat, szakápolókat partnerként kezelik, ha lesz saját minisztériuma az egészségügynek, akkor ez a célkitűzés elérhető. Ebben lehet fontos szerepe a következő felszólalónak, Hegedűs Zsolt főorvosnak, aki ortopéd sebészként dolgozott évtizedekig itthon és az Egyesült Királyságban is.

Hegedűs Zsolt feladata lesz, hogy november legvégéig véglegesítse a szakértő csapatot, akikkel elmondásuk szerint azon fognak dolgozni együtt, hogy minél több magyar ember egészségesen élhessen.

Hegedűs Zsolt a összegyűltekhez szólt, akiknek azt mondta, hogy az ő hangjukat fogja ez a szakértői csapat felerősteni, mert tudniuk kell: hogy milyen az ellátás, mennyi időt várakoznak, mit lehet javítani, hol vannak jó gyakorlatok.

Elmondta, hogy lecsökkentik a várólistákat, és szűrővizsgálatokat indítanak, hogy kiszűrjék a rákos betegeket. Hosszan sorolta a feladatokat, amelyek így összegzett:

„Rengeteg feladat van, mert nagyon beteg a rendszer”- mondta, majd azzal folytatta, hogy a magyar emberek is nagyon betegek, mert dohányoznak, isznak, elhíznak.

Éppen ezért csökkenteni fogják az egészséges ételek áfáját, a plakátokon pedig nem ezeket a népbutító üzeneteket fogják kapni a magyar emberek, hanem, hogy hova lehet szűrővizsgálatra menni.

Magyar Péter később két további egészségügyi programot is bejelentett.

Az egyik a Hugonnai Vilma program, amit az első magyar diplomás orvosnőről neveztek el, aki Svájcban szerzett orvosi diplomát, mert Magyarországon nem engedték neki. A program egy ösztöndíj pályázati rendszer, amely segít majd a fiatal orvosoknak, hogy a hiányszakmákban helyezkedjenek el. Erre évi 15 milliárdot fordítanak majd.

A másik program az ápolóknak szól, ezt Andrássy Katinkáról nevezték el, amellyel majd az ápolóhiányt akarják orvosolni. Erre is 15 milliárdot szánnak.