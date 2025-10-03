Először lesz nő a canterbury érsek

A 63 éves Sarah Mullallyt nevezték ki canterbury érseknek, így beiktatása után ő lesz az első nő, aki az anglikán egyház legfontosabb vallási vezetői posztját betölti.
(Az anglikán egyház feje hivatalosan a mindenkori brit uralkodó, azaz III. Károly, bár ez a pozíció inkább szimbolikus jogkörű, az egyház tényleges lelkészi és vallási vezetője a canterbury érsek.)
Sarah Mullally 1999 és 2004 között az Egészségügyi Minisztérium országos főápolója volt, a legfiatalabb, akit valaha ebbe a tisztségbe kineveztek. Ő vezette be Európa első betegfelmérését, amelynek célja az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe vevők tapasztalatainak feltérképezése volt. 2004-ben hagyta el a posztot, három évvel azt követően, hogy pappá szentelték. Gyorsan emelkedett az egyházi ranglétrán, és az Exeteri Egyházmegye Crediton püspöke lett.
2005-ben Erzsébet királynő dáma címmel tüntette ki a nővér- és szülésznőképzéshez, illetve a szakmához való kiemelkedő hozzájárulásáért. 2017 decemberében lett London püspöke, ezzel az anglikán egyház harmadik legmagasabb pozíciójába került, közvetlenül a canterburyi és a yorki érsek mögé.
Londoni püspökként már az első napján a vezetői pozíciók sokszínűbbé tételét sürgette a brit egyházakban: „Ha azt akarjuk, hogy az egyházaink relevánsabbak legyenek a közösségeink számára, akkor növelnünk kell azoknak az egyházaknak a számát, amelyeket női papok vezetnek, illetve olyanok, akik fekete, ázsiai vagy más etnikai kisebbségekhez tartoznak” – mondta.
Javaslatot nyújtott be, hogy az anglikán egyház áldást adhasson az azonos nemű párok polgári együttéléseire és házasságaira, ezt a szinódus 2023-ban elfogadta. Ugyanakkor az egyház továbbra sem változtatott hivatalos álláspontján a melegházasság ügyében, így azonos nemű párok ma sem köthetnek házasságot templomban.
Kritikus hangot ütött meg a gyógyíthatatlan beteg felnőttek életvégi döntéseiről szóló törvényjavaslatával kapcsolatban, amely meghatározott körülmények között engedélyezné az asszisztált halált.
Az anglikán egyházban egyébként csak az 1990-es évek közepétől engedélyezik, hogy nők papok legyenek. Ugyanakkor ma is vannak az egyházban magas rangú püspökök, akik nyíltan ellenzik, hogy nők egyáltalán a papságba kerüljenek, nemhogy az egyház élére. A törvény szerint a canterbury érsekeknek 70 éves korukban nyugdíjba kell vonulniuk, emiatt sokan nem tartották esélyesnek Mullallyt a kinevezésre.
Nehéz időszakot él át az anglikán egyház, az előző canterbury érseknek, Justin Welbynek egy botrány következtében kellett lemondania. Az anglikán egyházat megrázó gyermekbántalmazási botrány gyökerei John Smyth QC-hez, egy befolyásos jogászhoz vezethetők vissza, aki az 1970–80-as években keresztény ifjúsági táborokban fiatal fiúkat lelkileg, fizikailag és szexuálisan bántalmazott. Bár az ügyek nyilvánosságra kerültek, Smyth 2018-as halála után is hosszú ideig tartott, mire az egyház érdemben szembenézett a felelősségével.
A 2024-ben közzétett független „Makin Review” megállapította, hogy az egyházi vezetők, köztük az anglikán egyház előző vezetője, Justin Welby már 2013-ban tudtak Smyth ügyeiről, mégsem értesítették a rendőrséget. A túlélők szerint évtizedekig nem szolgáltattak nekik igazságot, az egyház pedig inkább eltussolta az ügyet. A jelentés nyomán Welby vállalta a felelősséget és lemondott, súlyos válságba sodorva az anglikán egyházat. (SkyNews, BBC)