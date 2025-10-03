Tizenöt rejtélyes drón bukkant fel egy belgiumi katonai bázis fölött, Münchenben ismeretlen eredetű drónok miatt le kellett zárni a repteret

A nyugat-európai légtér több érzékeny pontján bukkantak fel rejtélyes, beazonosítatlan drónok csütörtök este, illetve a csütörtökről péntekre virradó éjszakán. Péntek hajnalban 15 gyanús drónt észleltek a belga-német határon fekvő Elsenbornnál lévő belga katonai bázis fölött, nagyjából harminc kilométerre Liège városától. Az egyelőre ismeretlen eredetű drónokat egy, a katonai bázison ideiglenesen elhelyezett tesztberendezés jelezte, a távirányítású repülők Hollandia felől tartottak Németország irányába.

A hajnali háromnegyed kettő óra körül megfigyelt 15 drón Elsenborn felől a német légtérbe repült. A drónokat a tartomány belga és német oldalán egyaránt látták, különböző magasságokban. Egy belga védelmi szakértő, Jens Franssen szerint a légtérsértés Németországot célozta.

A szakértő meglepőnek nevezte az incidenst, mondván: az Elsenborn-bázison nincs mi után kémkedni. Ez a bázis ugyanis a belga hadsereg egyik kiképzőtábora, ahol lövészgyakorlatokat tartanak és drónteszteket végeznek egy 28 négyzetkilométeres terepen. A közelben fekvő, szintén Belgiumban található Kleine-Brogel légibázison azonban amerikai nukleáris fegyvereket tárolnak, ami szerinte nyilvánvalóbb célpont lett volna.

Theo Francken belga védelmi miniszter vizsgálatot rendelt el az ügyben, írja a Politico. Egyelőre nem tisztázott, hogy a drónok honnan származnak, illetve ki üzemeltette őket, ahogyan azt sem tudni, hogy végül hol landoltak. A miniszter szerint a hajnali dróntevékenység a hibrid fenyegetés egyik példája, „a nyugtalanság keltésének egyik módja, ami évek óta Oroszország módszere”. Ugyanakkor egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a konkrét esetben is orosz drónokról lenne szó – idézi a minisztert a belga VRT News.

A német légteret már csütörtök este is megsértették drónok, éjszaka ideiglenesen le kellett zárni München repülőterét „drónos incidensek miatt” – írja a Spiegel. A másfél millió lakosú bajor főváros repülőtere egészen péntek hajnalig zárva volt, a járatokat több német városba, illetve Bécsbe irányították át. Az ügyben eljárást indított a német rendőrség, a nyomozáshoz közel álló forrásaira hivatkozva a Bild arról számolt be, hogy a drónok közül „legalább egy »nagyobb« volt a szokásosnál, ami további kérdéseket vet fel az incidens természetével kapcsolatban”.

A dpa német hírügynökség montázsa a müncheni repülőtérről a csütörtök esti drónészlelés után Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP

A rendőrséget emlegette az eset után Markus Söder bajor miniszterelnök, aki azt mondta: „Rendőrségünknek azonnal képesnek kell lennie a drónok lelövésére”. Söder a Bildnek azt nyilatkozta, hogy a kérdést a keddi bajor kabinetülésen vitatják meg, és egy törvénytervezetet gyorsított eljárásában tárgyalják a szabályozás szigorítását.„Infrastruktúránknak mindenkor működőképesnek kell maradnia. Szükségünk van a légterünk feletti szuverenitásra” – idézi lap a Södert.

A német szövetségi belügyminiszter arról beszélt, hogy a drónfenyegetés „egyre súlyosabb”, és azt – mondja a német belügyminiszter, miközben figyelmeztet, hogy ez az eset újabb „ébresztő” Európa számára. Alexander Dobrindt szerint „egyre nehezebb a versenyfutás a drónok jelentette fenyegetés és a drónok elleni védekezés között”. Arról is beszélt, hogy a probléma kezelésére sürgősen „több finanszírozásra és kutatásra” van szükség nemzeti és európai szinten.