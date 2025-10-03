Véletlenül a rendőrök lőhették le a manchesteri zsinagógánál történt támadás egyik áldozatát

A manchesteri rendőrkapitány közlése szerint a tegnapi támadás egyik halálos áldozatát valószínűleg a rendőrség lőtte le tévedésből az akció során.

Ahogy arról beszámoltunk, tegnap öt embert megsebesített egy késes támadó a manchesteri Heaton Park-i zsinagógánál, ketten közülük meghaltak.

Mentők és rendőrök a manchesteri zsinagógánál Fotó: OLI SCARFF/AFP

Sir Stephen Watson főkapitány azt nyilatkozta, hogy a rendőrség egész éjjel konzultált orvosszakértőkkel, a teljes boncolásra pedig ma kerül sor.

„A belügyminisztérium patológusa előzetesen megállapította, hogy az egyik elhunyt áldozaton olyan sérülés látható, amely lőtt sebnek feleltethető meg. Jelenleg úgy tűnik, hogy a gyanúsítottnál, Jihad al Shamie-nál, nem volt lőfegyver, és a lövéseket kizárólag a GMP (manchesteri rendőrség) engedéllyel rendelkező fegyveres rendőrei adták le, amikor igyekeztek megakadályozni, hogy a támadó behatoljon a zsinagógába és további kárt okozzon a zsidó közösségnek".

A rendőrség közleményéből az is kiderült, hogy a támadás három kórházban ápolt sérültje közül az egyik szintén lőtt sebet kapott, de sérülése „hála Istennek nem életveszélyes”. A két meglőtt személy a rendőrség rekonstruciója alapján egymáshoz közel állt a zsinagóga bejáratánál. (SkyNews)