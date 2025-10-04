A Hamász beleegyezett a túszok szabadon bocsátásába, ezért Trump felszólította Izraelt, hogy hagyja abba Gáza bombázását

A Hamász részben elfogadta Donald Trump amerikai elnök a hét elején megfogalmazott ultimátumát, vagyis 20 pontos tervét a gázai háború lezárására. Ezért Trump utasította Izraelt, hogy azonnal hagyja abba a Gázai övezet bombázását. A Hamász beleegyezett, hogy szabadon engedi az összes túszt az izraeli börtönökben fogva tartott palesztin foglyokért cserébe, valamint lemond a Gázai övezet feletti kormányzásról, Trump tervével összhangban, írja a The Guardian.

Péntek este kiadott közleményében a palesztin fegyveres csoport további tárgyalásokat kért a terv többi részéről, azt azonban nem közölte, hogy leteszik-e a fegyvert, ami Trump javaslatcsomagjának kulcsfontosságú része.

Benjamin Netanjahu és Donald Trump Fotó: JIM WATSON, JEFF KOWALSKY/AFP

Erre Trump a Truth Socialon reagált: „Úgy vélem, hogy a Hamász a most kiadott nyilatkozata alapján készen áll a tartós BÉKÉRE. Izraelnek azonnal le kell állítania Gáza bombázását, hogy biztonságosan és gyorsan ki tudjuk hozni a túszokat! Jelenleg ez túl veszélyes.” Hozzátette, már tárgyalásokat folytatnak a többi részről is, és ez nemcsak Gázáról szól, hanem a régóta várt békéről a Közel-Keleten.

Egy külön videóüzenetben Trump azt mondta, hogy ez egy „nagyon különleges nap”, és hozzátette, hogy „mindenkivel tisztességesen fognak bánni”.

A Hamász válasza után Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala is kiadott egy nyilatkozatot, amelyben azt állították, hogy Izrael a túszok azonnali szabadon bocsátására vonatkozó terv első szakaszának „azonnali végrehajtására” készül. Trump azon követelésére, hogy Izrael hagyja abba Gáza bombázását, nincs semmilyen említés a nyilatkozatban.

Szemtanúk szerint az izraeli katonai repülőgépek a Hamász közleményének kiadása utáni órában fokozták a bombázásokat Gáza városban, amely során több házat is eltaláltak a Remal negyedben.