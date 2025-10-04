Először lehet női miniszterelnöke Japánnak

A kormányzó konzervatív párt a 64 éves Szanae Takaicsit választotta meg új vezetőjének, ezzel a politikus Japán első női miniszterelnöke lehet. Takaicsi volt miniszter, tévés műsorvezető és lelkes heavymetal-dobos, a japán politika egyik legismertebb és ellentmondásosabb alakja, írja a BBC.

A politikus számos kihívással néz szembe a pangó gazdaságtól kezdve a stagnáló béreken át az inflációig. Emellett megoldást kell találnia az ellentmondásos amerikai–japán kapcsolatokra és végig kell vinnie a Trump-adminisztrációval kötött vámmegállapodást, amely még az előző kormányzat alatt született meg.

Szanae Takaicsi Fotó: YUICHI YAMAZAKI/AFP

Ha Takaicsi valóban miniszterelnök lesz, az egyik legfontosabb kihívás számára a párt egyesítése a botrányok és belső konfliktusok által sújtott évek után.

A múlt hónapban alig több mint egy év után jelentette be lemondását Sigeru Isiba miniszterelnök, miután a Liberális Demokrata Párt (LDP) kormánykoalíciója sorozatosan vereségek után elvesztette többségét.

Jeff Kingston professzor, az egyik tokiói egyetem ázsiai tanulmányok tanszékének igazgatója szerint Takaicsi valószínűleg nem fog „sok sikert elérni a párton belüli szakadék megszüntetésében”. Takaicsi egyébként régóta csodálója Nagy-Britannia első női miniszterelnökének, Margaret Thatchernek. Most egyre közelebb került ahhoz, hogy beteljesítse Vaslady-ambícióját. Sok női szavazó azonban nem tekinti őt a haladás hívének.

„Japán Margaret Thatcherének nevezi magát. A költségvetési fegyelem tekintetében minden, csak nem Thatcher” – mondta Kingston professzor. Hozzátette: Thatcherhez hasonlóan Takeicsi sem valami nagy gyógyító, nem hiszi, hogy sokat tett volna a nők felemelkedéséért.”

Takaicsi konzervatív beállítottságú, aki régóta ellenzi a törvényt, amely lehetővé teszi a nők számára, hogy házasságkötés után megtartsák leánykori nevüket, mondván, ez ellentétes a hagyományokkal. Emellett az azonos neműek házassága ellen is fellép.