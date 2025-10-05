A DK bemutatta a 106 egyéni jelöltjét, Dobrev szerint egyiküknek sem remeg a keze, ha oligarchavagyonokat kell zárolni

Bemutatta a 2026-os választásokon indítandó egyéni jelöltjeit a Demokratikus Koalíció. A Facebookon is közvetített kongresszus itt nézhető vissza:

A sajtónak kiküldött tájékoztató szerint Dobrev Klára elnök arról beszélt a párt jelöltbemutató kongresszusán, hogy a 106 jelölt

bátor és elkötelezett,

nem néhány hónapos kampányra, hanem négyéves szolgálatra jelentkezett, és már alig várták, hogy bemutassák őket a nyilvánosságban,

nem rejtőzködik, hanem nyíltan és hitelesen áll ki a választók elé, mert csak az győzhet, aki arcot ad a szavainak,

nem statiszták egy kampányfotón, hanem igazi vezetők a saját közösségükben,

tanárokból, orvosokból, polgármesterekből, munkásokból és fiatalokból áll, akiket a baloldali értékek melletti következetes kiállás és a közösség szolgálata köt össze.

azok, „akiknek nem fog megremegni a kezük, amikor az oligarchavagyonok zárolásáról kell majd szavazniuk”, és akik „nem hátrálnak meg a fenyegetések vagy a lejárató kampányok elől”.

A Demokratikus Koalíció bemutatott jelöltjeinek listája a DK honlapján érhető el, (jeloltek.dkp.hu), akár irányítószámra is lehet keresni, bár ez még nem tökéletes, mert például a 2315-ös irányítószámra, ami Szigethalomé, cikkünk írásakor semmit nem dobott ki.