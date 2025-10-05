Bad Bunny reagált az Egyesült Államok belbiztonsági miniszterének fenyegetésére, miszerint a bevándorlók maradjanak távol a Super Bowltól

Bad Bunny reagált Kristi Noem, az Egyesült Államok belbiztonsági miniszterének a kijelentésére, miszerint szövetségi bevándorlási ügynököket küldene a jövő évi Super Bowlra – írja a Guardian. A 31 éves Puerto Ricó-i énekes a Saturday Night Live (SNL) szombati adásában viccelődve utalt a helyzetre, mondván, hogy mindenki boldog a 2026-os Super Bowl félidei fellépése miatt – „még a Fox News is”.

Fotó: ANGELA WEISS/AFP

A műsorvezetőként visszatérő sztár, aki korábban élesen bírálta a Trump-kormány bevándorláspolitikáját, az SNL új évadának nyitóepizódját vezette. Nyitó monológjának egy részében, a Fox News-os utalása mellett megszólalt spanyolul is, hogy elmondja,

„ezek a szavak minden latino és latina emberhez szólnak, az egész világon, és itt, az Egyesült Államokban is. Ez nemcsak az én sikerem, hanem mindannyiunké — annak a bizonyítéka, hogy a nyomunkat és a hozzájárulásunkat soha, senki nem tudja eltörölni ebből az országból.”

Majd angolul hozzátette:

„Ha nem értettétek, amit mondtam, van négy hónapotok megtanulni.”

Amióta bejelentették, hogy Bad Bunny lesz a Super Bowl 2026-os félidei show-jának főfellépője, az Egyesült Államok konzervatív politikusainak egy része teljesen felháborodott – köztük Kristi Noem, is. Noem egy jobboldali podcastban pénteken azt mondta, hogy a Super Bowlra csak a „hazaszerető amerikaiaknak” kellene elmenniük, és figyelmeztetett, hogy az ICE-ügynökök (bevándorlás-ellenőrzési hivatal) „mindenütt ott lesznek” az eseményen.

Az interjú egy pontján pedig arra a kérdésre, hogy mit üzen az NFL-nek amiért Bad Bunnyt választotta a félidőben fellépő előadójának azt válaszolta, hogy

„Ők pocsékak, mi pedig győzni fogunk, Isten megáld minket, és a nap végén büszkék leszünk magunkra, ők pedig nem fognak tudni aludni éjjel.”

Hogy az Egyesült Államok belbiztonsági minisztere hogyan akarja legyőzni az Egyesült Államok legnagyobb amerikaifutball-szövetségét, az nem derült ki az interjúból.

A zenész korábban kijelentette, hogy a bevándorló rajongói elleni razziák veszélye miatt kihagyja az Egyesült Államokat a világkörüli turnéjáról. A turné nemrég ért véget San Juanban, Puerto Ricóban, ahol három hónap alatt mintegy 600 000 ember vett részt a koncertjein.