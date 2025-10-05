Nyár óta keres egy 15 éves magyar lányt a svájci rendőrség

2025. július 26-án eltűnt egy 15 éves magyar lány, Kovács Debóra Anikó Svájcból, Bázelből – írja a Bors. A lány anyja nemrég a lapban tett közzé egy lakossági felhívást, hátha valaki tud valamit lányáról, akinek az eltűnését azonnal bejelentette az ottani rendőrségen, azonban a rendőrség azóta sem találja.

Biztos vagyok benne, hogy fogva tartják

– mondta a lány anyja, aki szerint „Debórát utoljára, a Gundeldingenstrasse környékén látták beszélgetni, egy idősebb férfivel”. A férfi ellen az anya szerint nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.

A család még 2016-ban költözött ki Bázelbe, Debóra akkor hatéves volt. Eltűnésekor fekete hosszú ruhában és fehér sportcipőben volt. „Debóra nem vitt magával telefont és váltóruhát sem. Ebből arra következtetünk, hogy nem akart több napra elmenni otthonról” – mondta az anya.

A bázeli rendőrség pénteken közleményt tett közzé, amiben a lakosságtól kérnek segítséget a lány hollétével kapcsolatban, azt írják, a lány valószínűleg külföldön lehet.