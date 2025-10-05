Trump-érmével ünnepelné az Egyesült Államok 250. születésnapját a Pénzügyminisztérium

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma egy olyan egy dolláros érme tervezetét tette közzé nemrég, amin Donald Trump amerikai elnök arcképe szerepelne – írja a Reuters. Az érme az amerikai függetlenség kinyilatkoztatásának 250. évfordulóját ünnepelné 2026-ban.

A pénzügyminiszter, Brandon Beach által a közösségi médiában megosztott tervezetek szerint az érme „fej” oldala Trump profilját ábrázolná, míg a „hátoldalán” az elnök az amerikai zászló előtt állna, ökölbe szorított kézzel, a „Fight, Fight, Fight” („Harcolj, harcolj, harcolj”) felirat alatt, amit az elnök közvetlenül azután mondott, hogy tavaly túlélte az ellene elkövetett merényletet. Az érme törvényes fizetőeszköz lenne, és 2026-ban kerülne forgalomba.

A 2020-as „Forgalmi Gyűjtőérme Újratervezési Törvény” (Circulating Collectible Coin Redesign Act) értelmében a Pénzügyminisztérium egy éven át bocsáthatna ki ilyen érméket. A jogszabály szerint az érméknek „az Egyesült Államok fél-ezredfordulóját jelképező motívumokat” kell viselniük. Azonban a New York Times szerint nem egyértelmű, hogy Trump arcképe jogszerűen szerepelhet-e amerikai érmén. Egy 1866-ban elfogadott törvény ugyanis kimondja, hogy csak elhunyt személyek jelenhetnek meg az Egyesült Államok pénzérméin, hogy elkerüljék a monarchikus megjelenés látszatát.

A törvény hátterét egy, a Pénzügyminisztérium archivált weboldalán található magyarázat is részletezte: a rendelkezést „a nyomda- és metszőiroda vezetője, Spencer Clark miatt léptették életbe”, aki „saját arcképét tette egy ötcentes bankjegyre, és jelentős mennyiséget nyomtatott belőle, mielőtt észrevették volna.” Ez az oldal azonban azóta eltűnt a Pénzügyminisztérium weboldaláról. A minisztérium szóvivője pedig nem reagált azonnal arra a kérdésre, hogy jogszerű-e Trump elnök képének használata az érmén.

Amikor pénteken megkérdezték, látta-e Trump az új érmedizájn-tervezetet, a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt így válaszolt: