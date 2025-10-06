A Facebookon üzenget egymásnak Orbán Viktor és Magyar Péter

Miközben Orbán Viktor nagyon sokáig még azt is kerülte, hogy kiejtse Magyar Péter vagy a Tisza Párt nevét, hétfőn újabb szintet lépett kettejük kapcsolata. Ma már szóváltásba is keveredtek nyilvános bejegyzések formájában. Igaz, ez a „véleménycsere” nem bővelkedik frappáns metaforákban, sem ötletes kifejezésekben. Mindössze a két fél a másik ukrán-, illetve oroszpártiságát hivatott röviden, tömören, faék egyszerűséggel megfogalmazni. És mindezt ezúttal Orbán Viktor maga kezdte el.

A miniszterelnök 14:46-kor megosztott egy, mindössze két fotóra épülő, 10 másodperces, hang nélküli videót az alábbi szöveggel:

„Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit.”

Erre Magyar Péter villámsebességgel, 12 perccel később reagált a saját Facebook-oldalán. Igaz, ő nem bajlódott videóval, és gyakorlatilag a publikálásra szánt válasz is megvolt már neki, hiszen Orbán posztjának hat szavát kellett kicserélnie: négy alkalommal az ukránt orosszal helyettesítette, az applikáció helyett kampány, fejlesztés helyett pedig szervezést írt, és kész is volt a válasz: