A Tiborcz-közeli építkezés papírt kapott arról, hogy egész éjjel zajonghatnak, tetszés szerinti hangerővel, egy csendes lakónegyed kellős közepén

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A magasból látszik igazán, mekkora is ez az építési terület a Liget mellett Fotó: Németh Dániel/444

Valaki hivatalos papírt kapott arról, hogy éjszaka is építkezhet, bármikor és bármekkora hangerővel, Budapest kellős közepén. És ez a szerencsés éppen egy miniszterelnöki vőhöz és egy kormányfői kötélbaráthoz köthető cég.

A 444 dokumentumokkal is alátámasztott információi szerint a Pest Vármegyei Kormányhivatal hivatalosan engedélyezte, hogy éjszaka is tetszés szerinti hangerővel folyhasson az építkezés a Városliget melletti Ajtósi Dürer soron, ahol az a Dürer Befektetési Kft. építtet két jókora irodakomplexumot és öt lakótornyot, amely a Tiborcz István-közeli Főnix Magántőkealap és a Garancsi István-féle Market közös vállalkozása. A Dürer a 444 kérdésére elismerte, tényleg ők kérvényezték az éjszakai munka lehetőségét. Hogy miért? Hogy minél hamarabb el tudjanak készülni és még több pénzt kereshessenek. Ezt így fogalmazták meg ingatlanosnyelven:

„Mind a fővárosi, mind a hazai lakhatási helyzet arra készteti a beruházókat és a vállalkozókat, hogy minél hamarabb megfeleljenek a kialakult piaci helyzetnek. A Dürer Befektetési Kft. igyekszik meghatározott határidőben elkészülni futó beruházásaival, a lehetőségeket és kereteket figyelembe véve.”

A lehetőségek itt a jelek szerint határtalanok.

Egy őrült nyári éjszaka

Idén július elején kisebb-nagyobb leállásokkal már ötödik éve folyt valamilyen építkezés az egykori ELTE-tömb és a Dürer-kert helyén, ha a 2020-ban indult bontást is beleszámítjuk. A környék sokat átélt lakói mégis képesek voltak újra meglepődni: július 1-je amúgy átlagosnak tűnő estéjén ugyanis nem álltak le a munkagépek. Aztán leszállt az éj, és akkor sem. A lakók ekkor már túl voltak a két hatalmas irodakomplexum elkészültén, a projekt 2025-ben a közel 4 hektáros terület másik felét elfoglaló 5, összesen több mint 200 lakásból álló lakótorony építésénél tart. Ennek a későbbiekben még nagy jelentősége lesz.