Matolcsy Ádám egy fényűző görög szigeten is vett egy villát, aminek akár milliárdos vételára is lehet

Az egyik legdrágább görög szigetnek számító Míkonoszon vásárolt magának villát Matolcsy Ádám néhány éve, 2022 februárjában már az egyik érdekeltségébe tartozó cég, a Báthory 2015 Kft. volt a tulajdonos. A Telex által feltárt adatok szerint a míkonoszi villában 2022-ben már folytak az átalakítások, amelyek Matolcsy Ádám barátjának, Somlai Bálintnak az a Raw Development nevű cége végzett, amely vastagon részesült az MNB és annak alapítványai körüli közpénzekből is.

A lap rábukkant egy 1413 eurós (közel 560 ezer forintos) villanyszámlára, amit két hónapra, 4748 kilowattórás fogyasztás után küldött ki az áramszolgáltató idén januárban a Báthory 2015-nek. Februárban a villa medencéjének karbantartásáért állítottak ki egy 250 eurós számlát, amit „Kérlek, rendezzétek a következő számlákat” kéréssel továbbított a Matolcsy Ádám közvetlen tulajdonában lévő Magyar Stratégiai Zrt. egyik munkatársa Valkó Mihálynak, aki Matolcsy és baráti köre egyik bizalmi emberének számít.

A lap megtalálta a korábban Villa Yasmina néven futó ingatlant, amit Matolcsy Ádám a felesége után Villa Nicole-nak nevezett el. A lap az általuk látott dokumentumok alapján azt írja, hogy a villát 2024. január elsejétől lízingszerződésen keresztül bérelte Matolcsyék egy másik bizalmi emberének, Stofa Györgynek a cége.

A lap szerint a szigeten Villa Nicole-hoz hasonló felszereltségű ingatlanok közül a tengerre nyíló panorámájú és medencés különálló villák ára 1,5 millió eurónál, azaz közel 600 millió forintnál kezdődik, „de inkább a 3–5 millió euró (1,1–2 milliárd forint) közötti árak jellemzők”. A lap légifelvételt is készített a villáról és környékéről, amiről azt írják: a környékbeli utcákon „kamerákkal figyelik az arra járókat, van olyan ingatlan, amit biztonsági szolgálat véd”.



