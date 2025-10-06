Mit vétett Gulyás Gergely, hogy Németh Szilárd ezt a fotót posztolta ki róla?

Ábel, Rémusz és Ozirisz a megmondhatói, hogy a testvérharc tud a legkegyetlenebb lenni. Ezt a tézist bizonyítja az a fotó, amit Németh Velőspacal Körömhabbal Szilárd posztolt ki az imént Gulyás Gergelyről:

Azzal a kimért, kurta szöveggel, hogy „Gulyás Gergely miniszter úrral csepeli fejlesztésekről egyeztettünk”. Mit ártott szegény ember a volt Rezsibiztosnak? Nem adott pénzt a választáson legtöbbször bukó fideszes terveire? Ilyet, mint ez a szumós hangulatú kettős portré, talán még a csalódott jóbarát, Magyar Péter sem húzna meg Gulyással szemben. Nyilván csak az optika csal, azért veri Gulyás Némethet körméretben, de ilyet még a Hócipő vagy Káncz Csaba sem művelne egy fiatal apukával. Ha megtudjuk a konfliktus okát, azonnal jelentkezünk!