Egészen bizarr családi dráma állhat a német polgármester megkéselése mögött

Iris Stalzer, az 57 éves áldozat

Önkéntelenül politikai merényletre gondoltak a legtöbben, amikor kedden kora délután jött a hír, hogy a saját háza előtt késelték meg egy gazdag, Ruhr-vidéki kisváros, Herdecke a napokban megválasztott szociáldemokrata polgármesterét, az 57 éves családanyát és ügyvédet, Iris Stalzert.

A hír a teljes világsajtón végigfutott, és nem véletlenül posztolt támogató üzenetet Friedrich Merz kancellár és Tim Klüssendorf, az SPD főtitkára is.

De a Spiegel friss információi alapján családi dráma állhat a háttérben.

A nőhöz, akit 13 késszúrás ért, a két adoptált gyereke, egy 15 éves fiú és egy 17 éves lány hívta ki a mentőket azzal, hogy az anyjukat késszúrásokkal borítva találták a házuk előtt. Ám a Spiegel tudomása szerint bilincsben vitték el a helyszínről a 15 éves fiút. Stalzert kórházba vitték, ahol még mindig életveszélyes állapotban fekszik. Ám a Spiegel azóta azt is kiderítette, hogy idén nyáron ugyanitt, a családi otthonban a 17 éves lány késsel támadt az anyjára.

Mentőhelikopter a polgármester házánál Fotó: ALEX TALASH/dpa Picture-Alliance via AFP

Az 57 éves, házas ügyvédnő korábban helyi képviselő, majd külsős bizottsági tag volt az önkormányzatban, a két hete tartott választást 52,2 százalékos eredménnyel nyerte meg.