Érettségit, erkölcsi bizonyítványt és betelepülési hozzájárulást is kér egy nógrádi falu a beköltözőktől

Valószínűleg az eddigi legszigorúbb beköltözési szabályokat hozták meg egy nógrádi faluban, Vizsláson - írja a 24.hu.

A helyi önazosság védelméről szóló törvény alapján hozott rendelet október 1-én lépett hatályba, és előírja, hogy a beköltözés feltétele az erkölcsi bizonyítvány és büntetlen előélet, a legalább középfokú végzettség, a nullás adóigazolás, a folyamatos munkaviszony és a betelepülési hozzájárulás kifizetése, ami az ingatlan bruttó vételárának 10 százaléka, vagy ha ingatlanvásárlás nélkül létesített lakcímet, akkor 150 ezer forint.

Fotó: Google maps

A rendeletben azt is megszabták, hogy hányan költözhetnek be legfeljebb egy ingatlanba: egy főre minimum 10 négyzetméternek kell jutni.

Aki a rendeletet megszegve költözik be, 200 ezer forintos bírságot kaphat. Ha egy helyi eladná az ingatlanát, de azt nem a faluban élő venné meg, az önkormányzatnak, a szomszédnak és a település ingatlantulajdonosainak elővásárlási joguk van.