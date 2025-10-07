35 éve elcserélték őket a grazi kórházban, most találkozhattak először az igazi szüleikkel

35 év után találkozott igazi szüleivel két, az ausztriai Graz szülészetén véletlenül elcserélt nő. A cserét az okozhatta, hogy a csecsemők koraszülöttek voltak, és összekeverték az inkubátorokat. A találkozást Doris és Jessica megrendítőnek nevezte az osztrák közszolgálati tévének. Doris évekkel korábban, 2016-ban egy véradás után tudta meg, hogy – összeférhetetlenség miatt – nem lehet a biológiai gyereke annak a két embernek, aki felnevelte.

A kórház vizsgálatot indított, és a nyilvánossághoz fordult, hogy felkutassák a nő igazi szüleit, de a keresés nem járt eredménnyel.

A másik nő, Jessica néhány hete, a terhesgondozáson elvégzett vizsgálat során szembesült ugyanezzel. Miután orvosa mesélt neki az elcserélt gyerekekről, felvette a kapcsolatot Dorisszal, ezután végeztek DNS-tesztet.

A kórház tájékoztatása szerint a Dorist felnevelő családnak a bíróság kártérítést ítélt meg, Jessica és családja ügyében azonban egyelőre nem adtak ki közleményt.