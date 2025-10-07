Letiltotta Karácsony Gergely hirdetését a Meta

A Facebook letiltotta és „politikai tartalomnak” minősítette azt a hirdetést, amelyben az új CAF-villamosokról számolt be Karácsony Gergely, ezért elindítják a főpolgármester Messenger-csatornáját. Karácsony azt írta, nem a kiskapukat keresik, hanem alkalmazkodnak.

Karácsony a Közgyűlésben Fotó: Németh Dániel/444

Megérti, hogy sokan örülnek a politikai hirdetések tilalmának a Facebookon és a Google felületein, de reméli, nem az történik majd, hogy a Fidesz-propaganda a kamu “civil” fedőszervezeteken keresztül ugyanúgy áramlik, miközben a Városháza hivatalos csatornáin és az ő oldalán nem mutathatják meg, mi történik a városban.