Mérgező gázfelhő szabadult fel a bajorországi Aschaffenburg felett

Riasztást adtak a bajorországi Aschaffenburg városában, miután egy ipari baleset miatt feltehetően mérgező gázfelhő szabadult fel. A hatóságok felszólították a lakosságot, hogy maradjanak otthon, és zárjanak be minden nyílászárót, kapcsolják ki a szellőztető- és klímarendszereket.

A Bild úgy tudja, hogy a közeli Mainaschaff település ipartelepén, egy galvanizáló üzemben történt baleset, ami után felszállt a sárgás füst. Több mint 250 tűzoltó dolgozik speciális felszerelésben, hogy leállítsák a reakciót, ami feltehetően mérgező füstöt termeli.

A Die Welt arról, hogy egy 6000 literes veszélyes anyagok tárolására használt tartályban történt a baleset, két munkás könnyebben megsérült.