Most derült ki egy júniusi amerikai tornádóról, hogy a létező legmagasabb fokozatú volt

12 éve nem volt olyan tornádó Amerikában, amelyiket a legerősebb, úgynevezett EF5-ös kategóriába soroltak volna. De most kiderült, hogy egy június 20-án Észak-Dakotában, Enderlin település közelében pusztító forgószél utólag megkapta a minősítést. Az extrém vihar közben a szél sebessége meghaladta a 338 kilométer/órát, a tornádó egy teljes tehervonatot lelökött a sínről és az egyik szállított tartályt 145 méterre repítette. A vihar az útjába kerülő tanyákat, épületeket és fákat teljesen letarolta és 3 halálos áldozatot szedett. Hogy miért ennyire keveset, ha egyszer nem létezik ennél erősebb tornádó? Mert a kellemetlenül hideg Észak-Dakota az egyik legkisebb népsűrűségű állam az USA-ban.

Ahhoz, hogy egy vihar megkaphassa az EF5-ös minősítést, a szél sebességének meg kell haladnia a 323 kilométer per órát és teljesíteni kell egy rakás feltételt a pusztítás mértékében. Ezek lecsekkolása miatt derül ki csak most, hogy 2013-óta nem volt ilyen pusztító tornádó Amerikában. (via Hungaromet)